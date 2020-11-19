Мария Василевич разъяснила, на кого может распространяться норма об утрате белорусского гражданства
На заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва сегодня приняли во втором чтении законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь», передает БЕЛТА.
Член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Мария Василевич, представляя законопроект в Овальном зале, объяснила, что вопрос об утрате белорусского гражданства может инициироваться при совокупности серьезных оснований.
«Во-первых, речь идет только о тех лицах, которые нарушили взятые при приобретении гражданства обязательства соблюдать и уважать Конституцию Беларуси. К ним относятся иностранцы или лица без гражданства, которые приобрели гражданство в результате приема в гражданство, в порядке регистрации, вследствие восстановления в гражданстве или по основаниям, предусмотренным международными договорами Беларуси.
Особо хочу обратить внимание на то, что норма об утрате белорусского гражданства не будет распространяться на граждан Беларуси, родившихся в пределах современной территории республики или являвшихся гражданами бывшего Советского Союза и получивших гражданство Беларуси», — подчеркнула она.
Во-вторых, участие лица в экстремистской деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Беларуси должно быть обязательно подтверждено наличием вступившего в законную силу приговора суда.
«В-третьих, несмотря на наличие перечисленных условий, человек может сохранить гражданство Беларуси, поскольку вопрос о его утрате будет рассматриваться в исключительных случаях, с учетом национальных интересов, коллегиально принимая во внимание личность гражданина, тяжесть содеянного, семейные и другие обстоятельства. В-четвертых, принятое решение может быть обжаловано в судебном порядке», — добавила Мария Василевич.
21:08 19/11/2020
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