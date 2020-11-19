Об этом FINANCE.TUT.BY рассказали в управлении по делам иностранцев Польши. Это в несколько раз больше, чем за первые семь месяцев года.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





В управлении по делам иностранцев Польши рассказали, что с 1 января по 16 ноября 2020 года заявление о предоставлении статуса беженца подали 282 гражданина Беларуси. Из них 252 заявки пришлись на период с 1 августа по 16 ноября. То есть за последние три с половиной месяца заявок на получение статуса беженца было почти в 8,5 раза больше, чем за семь первых месяцев года.





В пограничной службе Польши на вопрос сообщили, что всего в период с 9 августа по 8 ноября белорусско-польскую границу пересекли 194,5 тысячи человек из Беларуси. Там подчеркивают, что речь идет не о людях, а именно о количестве пересечений границы. То есть один человек отметился в этой статистике несколько раз, если он ездил в Польшу не единожды.





Ранее в Министерстве внутренних дел Литвы сообщали, что, по данным на 21 октября, 507 белорусов получили визы в Литву с гуманитарными целями (визы для въезда в Литву с особыми гуманитарными целями начали выдавать в конце августа, въехать в страну по другой визе сейчас не получится из-за коронавирусных ограничений). 139 держателей таких виз уже въехали в страну, 34 — запросили политическое убежище.









21 октября начальник Департамента по гражданству и миграции Алексей Бегун озвучил следующие цифры: с начала осени в Польшу выехало около 10 тысяч белорусов, в Украину — 3 тысячи, в Литву и Латвию — не более 500. По словам главы департамента, эта ситуация «не критичная и не наносит серьезного ущерба национальной безопасности».





— Страна не чувствует значительной утраты трудовых национальных ресурсов, — констатировал Алексей Бегун.