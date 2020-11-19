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Правозащитники: с начала президентской кампании в стране было заведено более 900 уголовных дел

Сегодня лишенный аккредитации в Беларуси правозащитный центр «Вясна» сообщил, что с начала кампании по выборам президента Беларуси 2020 года в стране заведено более 900 уголовных дел.


Отмечается, что в них фигурируют участники президентской гонки, активисты их штабов, участники мирных акций протеста.

Самые распространенные статьи Уголовного кодекса, по которым были возбуждены уголовные дела, это:

  • 293 УК РБ («Массовые беспорядки») — «Вясне» известны фамилии минимум 168 фигурантов дел по этой статье;
  • 342 УК РБ («Организация или активное участие в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок»);
  • 363 УК РБ («Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или другой личности, которая охраняет общественный порядок»);
  • 364 УК РБ («Насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника внутренних органов»);
  • 243 УК РБ («Уклонение от уплаты налогов»).
Также известно про начало уголовных дел за клевету (ст. 188 УК РБ), хулиганство (ст. 339 УК РБ) и по другим статьям Уголовного кодекса.
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