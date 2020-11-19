Как протестуют театры в Беларуси

Некоторые театры вынуждены думать не о репетициях и выступлениях, а бороться за собственное существование, после того как актеры открыто выступили против насилия со стороны силовиков и поддержали стремления к демократическим преобразованиям в стране, сообщает currenttime.tv









Купаловский театр в Минске в этом году отмечает 100-летие, но жизнь ведущего культурного центра страны со звездным составом замерла в один момент: купаловцы высказали свою позицию за справедливые выборы, вывесили бело-красно-белый флаг, и сразу же уволили директора театра – Павла Латушко.





Следом за директором ушла и труппа, и сотрудники – всего 58 человек. Перед пустым залом выступил симфонический оркестр, а ведущие драматические актеры вместо театральной сцены начали выходить в ютубе, где поставили запрещенный властями спектакль «Тутэйшыя» по культовой для белорусов пьесе Янки Купалы.





«Там была милейшая история, – рассказывает театральный критик Алексей Стрельников. – Они сказали, что не смогут оставить спектакль надолго на ютубе, если у них не появится 100 тысяч подписчиков. В итоге подписались 150 тысяч пользователей. Купаловцы продолжают заниматься независимыми проектами».





Увольнения покатились волной и по другим театрам. Драмтеатр в Гродно остался без режиссеров, после чего актеры объявили забастовку.





В оперном театре после исполнения неофициального национального гимна «Магутны Божа» уволили первую скрипку оркестра, оперного певца и других ведущих музыкантов.





В знак солидарности с коллегами уволился ведущий актер Республиканского театра белорусской драматургии Андрей Новак.





Актриса Горьковского драматического театра Анастасия Шпаковская под давлением уехала из Беларуси в Киев, где вместе с бывшей актрисой Купаловского театра Светланой Зеленковской собирается создавать новый белорусский театр.





«Пока все в зачаточном состоянии, мы выпустили видеоролик, еще один готовим, точечные номера и постановки, – рассказывает Шпаковская. – Параллельно мы работаем с белорусской драматургессой, учитывая события, нам сложно системно и регулярно работать. Мы хотим, как у Треплева, новые формы, современный театр, современный материал».





Материал этот, подчеркивает она, будет о сегодняшней, новой Беларуси.