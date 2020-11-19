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Усов: «Если запись выложил человек с совестью из аппарата, — это атомная бомба для системы»

Политолог — о слитом в сеть телефонном разговоре.


— Прослушку людей такого уровня могло вести только КГБ либо Служба безопасности президента, — рассуждает в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» Павел Усов. — Случайные хакеры вряд ли могли технически осуществить эту запись. Это свои, причем свои очень высокого уровня.

Могу предположить: если эта запись подлинная, то опубликовал ее человек с совестью из технического аппарата КГБ или СК, или Службы безопасности. Человек, который, понимая насколько этот произвол перешел всякие границы, не выдержал.

Возможно, не смог смириться с требованием всячески тормозить расследование этого преступления.

В таком случае, это атомная бомба для системы. Доказательство того, что она превратилась в открытый бандитизм, наподобие того, который был в 90-х.

Политолог отмечает, что «в то же время этот разговор — удар и по самому Лукашенко, который отрицает репрессии и убийства, говорит, что это бытовуха, а все структуры всеми силами пытаются замять преступления».

Собеседник озвучил и другие версии, которые могли бы объяснить появление записи. Контроль над всеми чиновниками является  неотъемлемым фактором системы, построенной исключительно на компроматах. Могла ли система сама «сдать» неугодных?

— Это урок всем чиновникам. Власть контролирует и прослушивает их всех и активно использует прямой элемент контроля через компроматы, — продолжает Павел Усов. — Так было в гитлеровской системе, так было при Сталине и Советском Союзе, это же мы наблюдаем и в современной Беларуси.

Лояльность формируется не на основе права, а на основе каких-то материальных благ и страхов, никакая степень преданности в условиях такой системы не может их спасти. Не играет роль ни близость семье, ни участие в каком-то совместном бизнесе или других схемах.

Еще одна версия, которая у меня возникла, — технически прослушивать ключевых людей в Беларуси может ФСБ. В таком случае это тоже дополнительный удар по Лукашенко.
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