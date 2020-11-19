



В разговоре упоминается некая «Наташа», которая «предупредила всех, что там, если что, то нас не было нигде» и которая разговаривала с неким Казакевичем. В сети предположили, что речь может идти о пресс-секретаре главы государства Наталье Эйсмонт и заммминистра МВД Геннадии Казакевиче.





Из разговора двух мужчин также следует, что они не наносили Роману Бондаренко смертельные травмы.





Руководитель организации «Правовая помощь населению» и бывший следователь прокуратуры Олег Волчек ответил на вопросы «Белорусского партизана» по поводу опубликованной записи.





– Как вы считаете, этот разговор – постановка или подлинная запись?





– Только экспертиза может подтвердить, постановка это или нет. Прокуратура обязана реагировать на этот факт, дать ему правовую оценку. Тем более, что дело имеет общественный резонанс.





Но я не исключаю, что телефоны Баскова и Шакуты могли быть на прослушке. Люди, которые были замешаны в нападении на Романа Бондаренко, могли находиться под контролем разных спецслужб.





Каких? В Беларуси 9 спецслужб, которые могут заниматься подобными действиями, любая из них могла слить разговор в сеть, преследуя какие-то цели.





Поначалу все хотели списать на спортсменов, но теперь дело может принять другой оборот.





Если запись подлинная, то участникам разговора стоит думать о защите, искать адвокатов. Если судить по телефонному разговору, то речь может идти об обвинении в злостном хулиганстве, но не убийстве. Пускай бы эти люди открыто выступили с рассказом о произошедшем.





– Из той информации, которая попала в публичное пространство (свидетельства очевидцев, видеозаписи, аудиозапись неизвестного происхождения), какая версия о произошедшем складывается у вас в голове?





– Это была явно подготовленная провокация. Было видно, что у тех, кто пришел во двор Перемен, были люди на подхвате, люди, которые их страховали. А кто у нас в черном ходит? Предположительно сотрудники милиции. И что у спортсменов есть такие тонированные бусики?





Думаю, была цель создать конфликт на площадке, чтобы был повод для вмешательства милиции. Но, как говорят, переборщили. Травмы, которые потом привели к смерти Бондаренко, были нанесены то ли в бусике, то ли в РУВД.









– Будет ли раскрыто дело?





– А оно уже раскрыто. Следователи уже все знают. Но дело имеет политический характер, поэтому все зависит от того, будет ли дана команда наказать стрелочника по этому делу или держать дело нераскрытым.





У нас столько спецслужб, что каждая сейчас собирает свой архив по этому делу. Нельзя исключать, что и дальше будут какие-то сливы, как это произошло вчера.