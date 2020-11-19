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Волчек: Убийство Бондаренко уже раскрыто, но накажут ли хотя бы срелочника?

За сливом записи, на которой звучат голоса, похожие на голоса Дмитрия Баскова и Дмитрия Шакуту, могла стоять одна из спецслужб, заявил "Белорусскому партизану" бывший следователь прокуратуры Олег Волчек.

Волчек: Убийство Бондаренко уже раскрыто, но накажут ли хотя бы срелочника?

В разговоре упоминается некая «Наташа», которая «предупредила всех, что там, если что, то нас не было нигде» и которая разговаривала с неким Казакевичем. В сети предположили, что речь может идти о пресс-секретаре главы государства Наталье Эйсмонт и заммминистра МВД Геннадии Казакевиче.

Из разговора двух мужчин также следует, что они не наносили Роману Бондаренко смертельные травмы.

Руководитель организации «Правовая помощь населению» и бывший следователь прокуратуры Олег Волчек ответил на вопросы «Белорусского партизана» по поводу опубликованной записи.

– Как вы считаете, этот разговор – постановка или подлинная запись?

– Только экспертиза может подтвердить, постановка это или нет. Прокуратура обязана реагировать на этот факт, дать ему правовую оценку. Тем более, что дело имеет общественный резонанс.

Но я не исключаю, что телефоны Баскова и Шакуты могли быть на прослушке. Люди, которые были замешаны в нападении на Романа Бондаренко, могли находиться под контролем разных спецслужб. 

Каких? В Беларуси 9 спецслужб, которые могут заниматься подобными действиями, любая из них могла слить разговор в сеть, преследуя какие-то цели.

Поначалу все хотели списать на спортсменов, но теперь дело может принять другой оборот.

Если запись подлинная, то участникам разговора стоит думать о защите, искать адвокатов. Если судить по телефонному разговору, то речь может идти об обвинении в злостном хулиганстве, но не убийстве. Пускай бы эти люди открыто выступили с рассказом о произошедшем.

– Из той информации, которая попала в публичное пространство (свидетельства очевидцев, видеозаписи, аудиозапись неизвестного происхождения), какая версия о произошедшем складывается у вас в голове?

– Это была явно подготовленная провокация. Было видно, что у тех, кто пришел во двор Перемен, были люди на подхвате, люди, которые их страховали. А кто у нас в черном ходит? Предположительно сотрудники милиции. И что у спортсменов есть такие тонированные бусики?

Думаю, была цель создать конфликт на площадке, чтобы был повод для вмешательства милиции. Но, как говорят, переборщили. Травмы, которые потом привели к смерти Бондаренко, были нанесены то ли в бусике, то ли в РУВД.


– Будет ли раскрыто дело?

– А оно уже раскрыто. Следователи уже все знают. Но дело имеет политический характер, поэтому все зависит от того, будет ли дана команда наказать стрелочника по этому делу или держать дело нераскрытым.

У нас столько спецслужб, что каждая сейчас собирает свой архив по этому делу. Нельзя исключать, что и дальше будут какие-то сливы, как это произошло вчера.
"Белорусский партизан"
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