Главы МИД ЕС согласились расширить санкции против режима Лукашенко





Какие конкретно это будут санкции и против кого, пока неизвестно, однако, как сообщает европейский корреспондент Свабоды Рикард Йозвяк, третий пакет санкций будет принят в конце ноября или начале декабря.





Санкции будут направлены как против физических, так и юридических лиц.







