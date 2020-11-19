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Главы МИД ЕС согласились расширить санкции против режима Лукашенко

Министры иностранных дел Евросоюза согласились продолжить расширение санкций против белорусских властей


Какие конкретно это будут санкции и против кого, пока неизвестно, однако, как сообщает европейский корреспондент Свабоды Рикард Йозвяк, третий пакет санкций будет принят в конце ноября или начале декабря.

Санкции будут направлены как против физических, так и юридических лиц.
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