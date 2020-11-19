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Награда за садизм? Начальник ГУБОПиК Карпенков стал замминистра МВД

Начальник ГУБОПиК МВД Николай Карпенков назначен заместителем министра внутренних дел - командующим внутренними войсками.

Награда за садизм? Начальник ГУБОПиК Карпенков стал замминистра МВД
Похоже, эту должность вычистили специально под него.

Его предшественник Юрий Назаренко пошел на повышение. Теперь он займет должность первого заместителя - начальника милиции общественной безопасности. 

До настоящего момента должность первого заместителя министра внутренних дел была закреплена за начальником криминальной милиции.

То есть этот режим уже не волнует криминальная ситуация в стране. Главное, подавить протесты любой ценой. Тем более, что ранее сам же Карпенков утверждал, что криминалитет поддерживает режим:

в интервью газете Администрации президента «Советская Белоруссия» («Беларусь Сегодня») рассказал, за кого выступают представители «классического криминалитета» и что творят на улицах «недовольные коммерсанты» и «толерантные хипстеры».

"И даже бандиты признают те принципы, которые у нас в Республике Беларусь существуют, — принципы справедливости, неотвратимости наказания. Причем представители классического криминалитета сейчас не просто держат какой-то нейтралитет. Они даже более законопослушный образ жизни ведут на фоне экстремистов из оппозиции. 

Ведь уровень преступности в стране упал. А вот полумаргинальные формирования, которые захватывали избирательные участки и хотели захватить власть и всю страну, более деструктивны и опасны на данный момент", — недавно заявлял Карпенков в интервью "СБ" 
"Белорусский партизан"
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