Басков (слева) и Шакута





Юлия Чернявская, культуролог: «Я хорошо чувствую бездарную игру. Это не Майк с Ником. Иначе надо было бы поставить их на одну ступеньку с тандемом «Юрский-Басилашвили» по мастерству и таланту».









Вадим Иосуб, финансовый аналитик: «Любопытен источник слива разговора Ника и Майка».





«Крысы бегут с корабля. Но не так, трусцой, а во всю мощь!»









Дмитрий Гурневич, журналист: «Калі зліў гутаркі фэйк, імі ж прадуманы: гэта пацьвярджае іх датычнасць, і не проста да выкрадання.





Калі зліў праўдзівы: ён пацьвярджае, што яны датычныя да незаконнага выкрадання і збіцця чалавека (што яны публічна адмаўляюць), якое скончылася трагічна.





Які б гэта варыянт не быў, гэта фіяска. Калі другі, то ў дадатак гэта чорны сон карнікаў, што такія размовы могуць злівацца».









Анджей Почобут, журналист: «Если правдивость разговора предположительного Баскова и предположительного Шакуты подтвердится, то корабль Лукашенко дал серьёзную течь.





Слив горячий и актуальный.





Его появление признание – теперь для людей, по долгу службы имеющих доступ к подобной информации, общественное мнение имеет значение и учитывается в аппаратной борьбе внутри системы.





Беларусь меняется. И это хорошая новость».