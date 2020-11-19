"Крысы бегут с корабля. Но не так, трусцой, а во всю мощь!"
Лидеры мнений – о слитых в сеть телефонных разговорах предполагаемых участников трагических событий на Площади Перемен.
Басков (слева) и Шакута
Юлия Чернявская, культуролог: «Я хорошо чувствую бездарную игру. Это не Майк с Ником. Иначе надо было бы поставить их на одну ступеньку с тандемом «Юрский-Басилашвили» по мастерству и таланту».
Вадим Иосуб, финансовый аналитик: «Любопытен источник слива разговора Ника и Майка».
«Крысы бегут с корабля. Но не так, трусцой, а во всю мощь!»
Дмитрий Гурневич, журналист: «Калі зліў гутаркі фэйк, імі ж прадуманы: гэта пацьвярджае іх датычнасць, і не проста да выкрадання.
Калі зліў праўдзівы: ён пацьвярджае, што яны датычныя да незаконнага выкрадання і збіцця чалавека (што яны публічна адмаўляюць), якое скончылася трагічна.
Які б гэта варыянт не быў, гэта фіяска. Калі другі, то ў дадатак гэта чорны сон карнікаў, што такія размовы могуць злівацца».
Анджей Почобут, журналист: «Если правдивость разговора предположительного Баскова и предположительного Шакуты подтвердится, то корабль Лукашенко дал серьёзную течь.
Слив горячий и актуальный.
Его появление признание – теперь для людей, по долгу службы имеющих доступ к подобной информации, общественное мнение имеет значение и учитывается в аппаратной борьбе внутри системы.
Беларусь меняется. И это хорошая новость».
Источник: gazetaby.com
10:32 19/11/2020
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