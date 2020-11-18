Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на онлайн-конференции "Путь к Варшавскому форуму по вопросам безопасности", передает Укринформ





"С момента старта президентской избирательной кампании до ноября 2020 года по меньшей мере 470 человек привлечены к административной ответственности, по меньшей мере 850 человек - к уголовной ответственности по политическим мотивам, 120 из них считаются политическими заключенными. Восемь человек убиты", - заявила Тихановская.





По её словам, с начала протестов в Беларуси наблюдаются беспрецедентные репрессии и насилие, в результате чего пострадали тысячи людей; за весь период было задержано почти 25 тыс. протестующих.





Тихановская подчеркнула, что режим Лукашенко пытается стереть следы своих преступлений, как в случае уничтожения стихийного мемориала в память об убитом несколько дней тому назад в Минске Романе Бондаренко. При этом она подчеркнула, что белорусы не дадут режиму избежать ответственности.





По словам Тихановской, белорусская революция не проевропейская либо пророссийская, а пробеларусская.





"Беларусь расположена в центре Европы, и мы хотим иметь нормальные отношения со всеми своими соседями. Наша борьба - за достоинство и право избирать своего лидера и своё будущее", - подчеркнула лидер оппозиции.





Она призвала международное сообщество оказать давление на режим Лукашенко. В частности, по её словам, должны действовать персональные санкции против активных деятелей режима, а также экономические санкции против Лукашенко и государственных компаний РБ.