Сегодня Генпрокуратура отчиталась , что уже дала оценку высказываниям двух священнослужителей — Юрия Кособуцкого, генерального викария Минско-Могилевской архиепархии, епископа, и Сергея Лепина, пресс-секретарь Белорусской православной церкви. По мнению прокуратуры, их посты в соцсетях «сознательно повышают уровень напряженности в обществе, разжигают ненависть к представителям органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов, и, как следствие, вражду в отношении указанных социальных групп населения». Генпрокуратура объявила священнослужителям официальные предупреждения «о недопустимости нарушения закона», пишет the-village.me





Напомним, в воскресенье вечером, после того как силовики взяли в оцепление «площадь Перемен» и зачистили ее от протестующих людей и мемориала, священнослужители католической и православной церкви осудили действия силовиков постами в Facebook.













А вот что увидела в этих постах Генпрокуратура:





«В заявлениях в заведомо безапелляционной агрессивной тональности используются определенные термины и обороты («глумление над портретами убиенного», «зачем это сатанинское попрание лампад и иконок» и др.), сознательно повышающие уровень напряженности в обществе, разжигающие ненависть к представителям органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов, и, как следствие, вражду в отношении указанных социальных групп населения.





Подобные действия недопустимы и неприемлемы, поскольку не только не отвечают основополагающей роли церкви в части достижения взаимного понимания, терпимости и согласия в обществе, но и побуждают граждан к агрессии, противоправным действиям, решению возникающих вопросов неконституционным путем.





Более того, подобные высказывания противоречат статье 16 Конституции Республики Беларусь, запрещающей деятельность религиозных организаций, их органов и представителей, направленную против гражданского согласия.





Права на выполнение государственных функций, дачу правовой оценки правомерности действий должностных лиц и граждан делегированы уполномоченным государственным органам. При этом нормами статьи 8 Закона Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» подобные полномочия религиозным организациям не предоставлены.





Генеральная прокуратура вынесла и предписание Уполномоченному по делам религий и национальностей, в котором потребовала устранить выявленные нарушения и принять дополнительные меры по предупреждению разногласий в сфере взаимоотношений государства и религиозных организаций».