



"Самое важное - Лукашенко таки нашёл тот самый заветный гвоздь, на котором не может сидеть белорус.





Многие искали и отчаялись найти, многие говорили, что белорусы настолько терпеливы, что такого гвоздя не существует в природе.





Но Лукашенко не отчаялся, четверть века искал и таки нашёл.





Кто-то, конечно, скажет, что на самом деле он не нашёл заветный гвоздь, а сам им стал, но это уже другой вопрос.





вывести из себя мирного, склонного к компромиссам белоруса — это достижение исторического масштаба", - В любом случае,", - пишет российский философ.



