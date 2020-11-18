+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Российский философ: Лукашенко таки нашёл тот самый гвоздь, на котором не может сидеть белорус

Максим Горюнов - о главном "достижении" Лукашенко


"Самое важное - Лукашенко таки нашёл тот самый заветный гвоздь, на котором не может сидеть белорус.

Многие искали и отчаялись найти, многие говорили, что белорусы настолько терпеливы, что такого гвоздя не существует в природе.

Но Лукашенко не отчаялся, четверть века искал и таки нашёл.

Кто-то, конечно, скажет, что на самом деле он не нашёл заветный гвоздь, а сам им стал, но это уже другой вопрос.

В любом случае, вывести из себя мирного, склонного к компромиссам белоруса — это достижение исторического масштаба", - пишет российский философ.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]