США могут признать легитимность Координационного совета
Конгрессмен Крис Смит призовет Палату представителей США к скорейшему вступлению в силу «Акта о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси 2020 года» представленным им ранее Конгрессу Соединенных Штатов.
Выдержки из обращения к Палате представителей, с которым он выступит сегодня, опубликованы на сайте конгрессмена.
«Беларусь, пожалуй, является страной, наиболее погрязшей в советском прошлом с неэффективной экономикой под управлением автократа, руководящего страной более двух с половиной десятилетий.
Но неукротимый дух свободы пробудился в народе Беларуси, и, когда в результате заведомо ложных результатов выборов 9 августа победителем был объявлен Александр Лукашенко, народ вышел на улицы.
«Московский механизм» ОБСЕ 5 ноября заявил, что существуют «неоспоримые доказательства» того, что результаты президентских выборов в Беларуси 9 августа были сфальсифицированы и что «систематические» нарушения прав человека осуществлялись представителями силовых структур», — говорится в обращении.
Смит отмечает использование милицией все более жестокой тактики против мирных демонстрантов и призывает незамедлительно помочь демократическому сообществу в Беларуси.
«Демократическая оппозиция сплочена, умна, принципиальна, стойкая и необычайно храбра. Госпожа Тихановская провела смелую кампанию, но сегодня она находится в ссылке в Литве, где продолжает сплачивать беларусский народ и требовать демократии и прав человека для людей», — сообщает он.
Конгрессмен напоминает, что на предыдущих выборах в Беларуси власти также использовали репрессивные методы против мирных демонстрантов и настаивает на том, что ошибки прошлого, которые выразились в отсутствии настойчивости международного сообщества, нельзя повторить.
«Дважды я встречался с Лукашенко в Минске и уезжал с намерением ускорить борьбу за демократию и свободу», — отмечает политик.
Он сообщает, что подготовленный им Акт 2020 года обновляет, усиливает и расширяет Акты о демократии в Беларуси 2004, 2006 и 2011 годов, автором которых выступал он же.
Акт нынешнего года возобновляет личные экономические и визовые санкции против расширенного списка лиц в правительстве Беларуси и граждан России, причастных к подавлениям демонстраций.
Среди множества других положений новый Акт:
призывает к новым выборам;
признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти;
призывает освободить всех политических заключенных;
поддерживает стремление народа Беларуси в свободе вероисповедования;
разрешает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси;
заявляет, что США не признают включения Беларуси в Союзное государство с Россией;
требует от Соединенных Штатов стратегии по продвижению вещания, свободы интернета и доступа к информации;
оказывает поддержку беларусским СМИ и представителям IT-сектора.
«С принятием сегодня этого Акта, последующим его одобрением в Сенате и подписанием закона президентом мы можем не только подтвердить, но и значительно расширить нашу поддержку и солидарность с выдающимися людьми Беларуси», — резюмирует конгрессмен.
Источник: reform.by
15:25 18/11/2020
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