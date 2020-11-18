США могут признать легитимность Координационного совета

Выдержки из обращения к Палате представителей, с которым он выступит сегодня, опубликованы на сайте конгрессмена.





«Беларусь, пожалуй, является страной, наиболее погрязшей в советском прошлом с неэффективной экономикой под управлением автократа, руководящего страной более двух с половиной десятилетий.





Но неукротимый дух свободы пробудился в народе Беларуси, и, когда в результате заведомо ложных результатов выборов 9 августа победителем был объявлен Александр Лукашенко, народ вышел на улицы.





«Московский механизм» ОБСЕ 5 ноября заявил, что существуют «неоспоримые доказательства» того, что результаты президентских выборов в Беларуси 9 августа были сфальсифицированы и что «систематические» нарушения прав человека осуществлялись представителями силовых структур», — говорится в обращении.





Смит отмечает использование милицией все более жестокой тактики против мирных демонстрантов и призывает незамедлительно помочь демократическому сообществу в Беларуси.





«Демократическая оппозиция сплочена, умна, принципиальна, стойкая и необычайно храбра. Госпожа Тихановская провела смелую кампанию, но сегодня она находится в ссылке в Литве, где продолжает сплачивать беларусский народ и требовать демократии и прав человека для людей», — сообщает он.





Конгрессмен напоминает, что на предыдущих выборах в Беларуси власти также использовали репрессивные методы против мирных демонстрантов и настаивает на том, что ошибки прошлого, которые выразились в отсутствии настойчивости международного сообщества, нельзя повторить.





«Дважды я встречался с Лукашенко в Минске и уезжал с намерением ускорить борьбу за демократию и свободу», — отмечает политик.





Он сообщает, что подготовленный им Акт 2020 года обновляет, усиливает и расширяет Акты о демократии в Беларуси 2004, 2006 и 2011 годов, автором которых выступал он же.





Акт нынешнего года возобновляет личные экономические и визовые санкции против расширенного списка лиц в правительстве Беларуси и граждан России, причастных к подавлениям демонстраций.





Среди множества других положений новый Акт:





призывает к новым выборам;





признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти;





призывает освободить всех политических заключенных;





поддерживает стремление народа Беларуси в свободе вероисповедования;





разрешает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси;





заявляет, что США не признают включения Беларуси в Союзное государство с Россией;





требует от Соединенных Штатов стратегии по продвижению вещания, свободы интернета и доступа к информации;





оказывает поддержку беларусским СМИ и представителям IT-сектора.





«С принятием сегодня этого Акта, последующим его одобрением в Сенате и подписанием закона президентом мы можем не только подтвердить, но и значительно расширить нашу поддержку и солидарность с выдающимися людьми Беларуси», — резюмирует конгрессмен.