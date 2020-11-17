17 ноября 2020 года было сделано совместное заявление представительства ЕС от имени государств-членов, представленных в Минске, посольства Великобритании, посольства Швейцарии и посольства США в связи с ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси.





В нем осуждается расширение применения насилия и нарушения прав человека и гражданских прав в Беларуси после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года.





«Складывается впечатление, что ни одна профессиональная или социальная группа в Беларуси не избежала беспрестанных действий со стороны белорусских властей по подавлению протестов против фальсификации выборов, жестокости силовых структур и политически мотивированных репрессий.

Давление на медицинские, академические и медийные сообщества является особенно жестким»,

– говорится в заявлении.





В документе приводится мрачная статистика репрессий властей в отношении белорусских граждан.





Количество задержаний мирных демонстрантов приближается к 30 000. Число политически мотивированных уголовных дел приближается к 900. Список политических заключенных продолжает расширяться и насчитывает более 100 имен.





Нет указаний на то, что власти расследуют тысячи заявлений о жестокости силовых структур, поданных с середины августа, или убийства протестующих, в том числе совсем недавнее убийство Романа Бондаренко.





«До сих пор белорусские власти отвечали на наши совместные дипломатические усилия изгнанием и запугиванием наших коллег», – отмечают дипломаты.





Они предлагают белорусским властям повторно рассмотреть их неоднократные запросы о доступе к политическим заключенным и пенитенциарным учреждениям, чтобы можно было проверить продолжающие поступать сообщения о неприемлемых условиях содержания в тюрьмах и бесчеловечном обращении с задержанными и заключенными в Беларуси.









В заявлении содержится призыв к белорусским властям немедленно прекратить неизбирательное насилие в отношении собственного народа и освободить всех несправедливо задержанных.





«Мы настоятельно призываем власти соблюдать и уважать права человека и фундаментальные свободы беларусского народа. Мы продолжим громко и открыто реагировать на продолжающееся ухудшение ситуации с правами человека. Не может быть нормальных отношений с режимом, который жестоко подавляет свой собственный народ», – говорится в заявлении.





Авторы заявления отмечают, что они готовы оказывать поддержку и способствовать инклюзивному национальному диалогу в Беларуси с целью устойчивого разрешения нынешнего кризиса, сохраняя суверенитет и независимость Беларуси и способствуя ее безопасному, демократическому и благополучному будущему.