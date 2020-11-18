Лещеня: Власть слишком оптимистична насчет своего будущего

Игорь Лещеня обратил внимание на Указ президента от 16 ноября 2020 г. № 414, пишет gazetaby.com





Согласно документу лишенные дипломатического ранга лица при выходе на пенсию лишаются и установленного всем послам специального денежного содержания в размере примерно 65% от зарплаты в рублях для должности в центральном аппарате, которая условно приравнена к посольской.





– Из «предателей», на которых нацелен настоящий указ (Лещеня, Латушко, Пустовой, Маркович, Астапенко) сейчас реально он затронет, наверное, только Марковича, – написал Лещеня. – Итого. Власть традиционно мелочна, мстительна, боязлива… И слишком оптимистична насчет своего будущего.



