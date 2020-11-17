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Тихановская озвучила первый этап Народного Трибунала

Первый этап Народного Трибунала — это нейтрализация идеологов. Об этом сообщила в своём Telegram-канале Светлана Тихановская.

Тихановская озвучила первый этап Народного Трибунала
Она отметила, что именно идеологи стоят за отчислением студентов и увольнением рабочих, запугиванием медиков и разгромом мемориалов Романа Бондаренко в разных районах, передает "Еврорадио".

Именно идеологи запугивают работников. "Успешный результат работы идеолога — постоянный страх работника. Количество взысканий и запретов — критерий его эффективности. Рабочее место идеолога не будет существовать без режима. Но, что самое главное, — режим не будет существовать без идеолога", — заявляет Тихановская.

Она вспоминает успешный пример борьбы против идеологов: "Недавно сотрудники Минской областной больницы собрались вместе и сказали главврачу, что если он уволит их коллег по политическим мотивам, то пусть увольняет всех. В результате ни один медик не потерял работу. А когда трёх рабочих БелАЗа уволили за участие в забастовке, поднялся весь цех. Работники завода добились встречи с руководством и защитили своих коллег. Эти случаи показывают: власть идеолога заканчивается там, где начинается солидарность".


Она призывает проявлять солидарность с теми, кого увольняют или давят по политическим причинам. За них должен заступаться весь коллектив. 

Имена идеологов Тихановская предлагает называть публично: "Вы знаете, как его зовут и как он выглядит, — разложите листовки о нём по вашему предприятию, ВУЗу, повесьте его фото в подъезде — распространите эту информацию доступным способом . Если у вас есть доказательства, как этот человек (например, заместитель директора, ректор или главврач) репрессирует работников или студентов, — поделитесь ими в чатах профсоюзов, дворов или информационных Телеграм-каналах, и после его имя будет опубликовано, а мы сможем добавить его в санкционные списки. Каждый лишённый авторитета идеолог ослабляет режим".

Кроме того, она предлагает требовать увольнения идеолога.

"Выполнение любого из этих действий — уже победа", — уверена Тихановская.
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