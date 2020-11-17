Марголин: В Новой Боровой мы наблюдаем полную импотенцию власти

– В минском районе Новая Боровая третьи сутки нет воды, закрылась школа и детcкие сады, сегодня на некоторое время отключилось еще и отопление. Лукашенко поручил Кочановой и Барсукову решить вопрос с водой. Что, на ваш взгляд, мы наблюдаем в Новой Боровой?





– Первое, что приходит на ум: мы наблюдаем полную импотенцию существующей власти в решении тех вопросов, которыми она должна заниматься.

Если разгонять людей, обрезать бело-красно-белые ленточки и снимать флаги они уже научились, то решать вопросы коммунального хозяйства они как раньше не умели, так и сейчас. Даже хуже стало, поскольку власть отвлекается на несвойственные ей дела.





– В этой связи вспоминается июнь, когда 800 тысяч минчан остались без нормальной воды. А сегодня Лукашенко вновь отказался решать проблему с дорожным налогом.





– Обращает на себя внимание тот факт, чтобы проблемы возникли в Новой Боровой, а ведь это совсем новый район. Проблемы с водой и теплом должны были случиться там в последнюю очередь.





Поэтому остается актуальной и конспирологическая версия: не является ли это местью со стороны власти слишком свободолюбивым жителям микрорайона?









– А если это месть – разве она рациональна? Неужели она может заставить жителей отказаться от протестной активности?





– Это такие сложные материи, в которые власть не вдается и которыми не озадачивается. Когда арестовывают врачей, они же не думают, кто будет лечить людей, как это скажется на пациентах, которые обратились за помощью.

Хотя из-за подобных шагов люди еще больше озлобляются, но власть такие сложные материи не интересуют. Мысль у них такая: ах, они такие-сякие, так мы сейчас им покажем.





– Если в Новой Боровой еще есть колеблющиеся, на кого они обозлятся: на активных соседей или на власть?





– Думаю, что по любому на власть. Все-таки конспирологическая теория приходит на ум во вторую очередь. В первую очередь думается об импотенции власти по решению тех задач, на которые народ платит деньги в бюджет из своих карманов.



