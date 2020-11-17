Марголин: В Новой Боровой мы наблюдаем полную импотенцию власти
Версию о мести свободолюбивым жителям микрорайона также нельзя исключать, заявил «Белорусскому партизану» экономист и член политсовета ОГП Лев Марголин.
– В минском районе Новая Боровая третьи сутки нет воды, закрылась школа и детcкие сады, сегодня на некоторое время отключилось еще и отопление. Лукашенко поручил Кочановой и Барсукову решить вопрос с водой. Что, на ваш взгляд, мы наблюдаем в Новой Боровой?
– Первое, что приходит на ум: мы наблюдаем полную импотенцию существующей власти в решении тех вопросов, которыми она должна заниматься.
Если разгонять людей, обрезать бело-красно-белые ленточки и снимать флаги они уже научились, то решать вопросы коммунального хозяйства они как раньше не умели, так и сейчас. Даже хуже стало, поскольку власть отвлекается на несвойственные ей дела.
– В этой связи вспоминается июнь, когда 800 тысяч минчан остались без нормальной воды. А сегодня Лукашенко вновь отказался решать проблему с дорожным налогом.
– Обращает на себя внимание тот факт, чтобы проблемы возникли в Новой Боровой, а ведь это совсем новый район. Проблемы с водой и теплом должны были случиться там в последнюю очередь.
Поэтому остается актуальной и конспирологическая версия: не является ли это местью со стороны власти слишком свободолюбивым жителям микрорайона?
– А если это месть – разве она рациональна? Неужели она может заставить жителей отказаться от протестной активности?
– Это такие сложные материи, в которые власть не вдается и которыми не озадачивается. Когда арестовывают врачей, они же не думают, кто будет лечить людей, как это скажется на пациентах, которые обратились за помощью.
Хотя из-за подобных шагов люди еще больше озлобляются, но власть такие сложные материи не интересуют. Мысль у них такая: ах, они такие-сякие, так мы сейчас им покажем.
– Если в Новой Боровой еще есть колеблющиеся, на кого они обозлятся: на активных соседей или на власть?
– Думаю, что по любому на власть. Все-таки конспирологическая теория приходит на ум во вторую очередь. В первую очередь думается об импотенции власти по решению тех задач, на которые народ платит деньги в бюджет из своих карманов.
«Белорусский партизан»
20:30 17/11/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение