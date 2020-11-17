Не путать жесткость с жестокостью

…Давно не матерился…





Хотя сейчас очень хочется, не будем уподобляться тем, кто в слове из трех букв делают три ошибки.





Я не скажу, но я подумаю. И ДАЖЕ они поймут, о чем…





…Много лет назад, до революции годности, мне довелось побывать у хорошего друга в Киеве. Еще тогда он говорил: «Янек так всех достал своими бандитами, что для вспышки недовольства достаточно любой искры.»





В Украине такой искрой стало избиение студентов. Что станет ей у нас – можно только гадать, но то, что вспыхнет обязательно – сомнений нет.





Как бы не писали кипятком от восторга относительно уменьшения протестной численности всякие лавровы, выдавать желаемое за действительное им удается только для тех, кто привык больше верить, чем думать.





То есть своему верному электорату.





Да и то, велика опасность, что, когда «жрать будет нечего», этот самый электорат начнет бить по рукам, с которых сегодня так кормится.





Никаких аналогий, но один из не менее лукавых и циничных предшественников Лаврова У́льрих Фри́дрих Ви́лли Иоахи́м фон Ри́ббентроп, которого считали главным отбеливателем Гитлера, во время Нюренбергского процесса на самом деле наделал в штаны…





Как бы в обозримом будущем этот казус не случился с теми, кто жестокость не только культивирует, но и подстегивает ее абсолютной безнаказанностью. Особенно с так называемыми силовиками...





Не раз был свидетелем того, как мгновенно они превращались из палачей в жертв. Стоило кому-то оказаться на скамье подсудимых, как сразу вспоминались и правовой беспредел и права человека.





Готов поспорить, никто из тех, кто сегодня калечит, избивает и убивает, не хочет, чтобы к нему самому относились точно также и «пели» про «наведение порядка».

Никогда особо не верил в три процента Сами-Знаете-Кого.





Может, до президентских выборов 9 августа эта цифра и была близкой к истине, но сейчас оная повыше будет.





И тому есть минимум два объяснения.





Во-первых, загнанные в угол власть предержащие сумели сплотиться, ибо понимают - если этого не сделать сейчас, очень скоро они окажутся никому не нужны.





А это не только власть, но и хорошие деньги.





Во-вторых, вертикали удается «загнать под плинтус» прежде всего тех, кто живет «от зарплаты до зарплаты.





Хорошо прикормленных и агрессивных, действительно, всего три процента, а вот полностью зависимых - значительно больше.





На них и делается ставка. И, к сожалению, не без результатов…





За редким исключением именно «от зарплаты до зарплаты» произносят слова насчет детей, которых некому будет кормить, выражают недовольство по поводу «беспорядков» и мешающих спать автомобильных гудков.





Ситуация сейчас сильно напоминает весеннее начало пандемии коронавируса, когда «крепкий картошек» делал виноватыми, тех кто заболел.





Теперь тоже – сами виноваты. Дескать, сидели бы дома ничего подобного бы не было. При этом чаще всего добавляется еще и банальный вопрос: «Вам, что раньше жилось плохо?»





Без уточнений, правда, что имеется ввиду под этим самым «плохо»…





Ответ на него является своеобразным водоразделом отношений к сегодняшним протестам.





Одни плохой жизнью считают вседозволенность, постоянные издевательства жаждущих взяток чиновников и протестуют, когда их грабят или убивают.

Плюс - интеллигенция и молодежь.





То есть те, кто не хотят дальше жить по-старому и умеют думать. А главное - уважать себя.





Сергей Тихановский ведь не сразу стал искать по всей стране тараканов, а озаботился этим только после, того, как понял, что ничего другого, кроме шевеления усами и злобного щелканья кнутом, они делать не умеют.





Люди типа Тихановского всего в жизни добивались сами. Причем кропотливым трудом, а не вылизыванием начальству одного места.









Увы, есть и другие.





Словно мазохисты, они молча переносят, когда шмонают их квартиры и заставляют показывать паспорта. Со временем «плохо» для них становится синонимом «нормально».





Нисколько не удивлюсь, если окажется, что в большинстве своем те, кого сейчас называют фашистами, являются представителями того самого «электората», который путает уровень своей жизни с тем, как жируют в «Дроздах».





Что же касается «отмазки» насчет того, что демонстрантов жестко разгоняют и в других странах, то здесь происходит обычная игра в наперсток. Если хотите, подмена понятий. Людей попросту дурят.









Причины протестов там совсем другие, а жесткость не подменяется садисткой жестокостью. Если б кто-то из наших «балаклав» попробовал вести себя ТАМ, так как ЗДЕСЬ, он сразу оказался бы за решеткой.





Чтобы было понятней, еще раз подчеркну: у них – ЖЕСТКОСТЬ, у нас – ЖЕСТОКОСТЬ.





А помечать краской тех, кто говорит на языке титульной нации, и вовсе из области каких-то сатанинских обрядов. В этой связи резонно вновь озвучить мысль о том, что двор, где находится Площадь Перемен, далеко не единственный в Минске. Их тысячи. Чтобы кого-то как-то блокировать, не хватит никакой своры карателей.

Возле каждого столичного подъезда омоновца с дубинкой не поставишь.





Так может есть резон перенести воскресные протесты во дворы, и только после того, как там соберется солидное количество людей, выходить на центральные улицы и проспекты?



