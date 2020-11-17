Затем он высказал ей удивление, почему революция в Беларуси еще не совершилась, почему протестующие ведут себя так мирно.

– Белорусы не должны ассоциироваться с насилием. Те, кто чинит насилие сейчас, просто недостойны быть частью белорусского общества, – ответила Светлана Тихановская. – Да, белорусы терпеливые, как считалось многие годы. Но сейчас мы видим, что белорусы показали свое истинное я, что они готовы только к мирной борьбе. Насилия нет в нас как в людях, в нас даже зачатков насилия нет. В истинных белорусах, я имею в виду.





Есть отдельные люди, они радикально настроенные, и у многих мирных граждан заканчивается терпение. И становится сложнее удерживать таких людей. Потому что репрессии коснулись каждой семьи, многие уже на грани. Но власть ждет радикализации протестов, чтобы у них было оправдание их жестокости.





Тихановская добавила, что «каждый белорус сам себя удерживает», чему помогает чувство самодостоинства.