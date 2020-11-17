



На совещании по вопросам внешней политики Александр Лукашенко заявил, что в последнее время в российских СМИ звучит критика Минска за многовекторность.





Полную цитату Лукашенко о многовекторной политике приводит РИА Новости:





«Я удивляюсь и не совсем понимаю, почему против нашей многовекторности подскочили какие-то силы в Российской Федерации. Нам хотелось бы, чтобы они сказали, какие в связи с этим они имеют к нам претензии».





«Мы же четко заявили о том, что наш ближайший союзник, родные нам страна и народ — это Россия и россияне».





«Если кто-то видит, что мы не должны проводить эту многовекторную политику, а придерживаться только одного вектора, ну, тогда надо предложить нормальные условия, чтобы мы не смотрели в разные стороны. Но и этого не хотят».