+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Беларусь ввела «зеркальные» санкции против стран ЕС и Канады

Беларусь дополнила свой ответный санкционный список по странам Евросоюза и по Канаде.


Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

«В связи с исполнительным решением Совета Европейского союза от 6 ноября Беларусь с сегодняшнего дня зеркально дополняет свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и Канаде», - говорится в сообщении.

МИД Беларуси пояснил, что в рамках дипломатической корректности список не будет опубликован. Он носит эквивалентный характер, а также действует в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь, заявили в МИД.

Совет Европы утвердил 6 ноября дополнительный санкционный список по Беларуси, в который включены 15 высокопоставленных чиновников, в том числе Александр Лукашенко. По согласованию с ЕС Канада также ввела дальнейшие санкции еще против 13 должностных лиц Беларуси.

В Беларуси более трех месяцев продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.

Евросоюз и Украина заявили, что не признают его легитимности.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]