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Гетто "Новая Боровая"

Если в Новой Боровой власти сознательно отключают воду и отопление - это значит, что режим вышел на новый уровень борьбы с народом.

Гетто "Новая Боровая"
фото носит иллюстративный характер
Как пишет доктор политологии Павел Усов, власти проводят некий социально-политический эксперимент с очевидной целью:

1. Выяснить как долго будет терпеть среднестатистический беларус психологическое и физическое глумление власти и лишение базовых условий комфорта. Если это сработает и жесткой реакции людей не последует, эта практика станет повсеместной;

2. Разработать механизм подавления протестующих микрорайонов, превращая их в социально-политические гетто.

В принципе такая политика может подорвать дух протестующих микрорайонов, расколоть их жителей, натравить друг на друга, и вынудить смириться с положением. 

С другой стороны она сможет спровоцировать радикализм: атаки на здания районных администраций и домоуправления. Очевидно, что к войне против народа подключились все элементы вертикали, а значит необходимо и прямое давление на них.

Следующий момент: власти отрабатывают тактику по зачистке всего протестного пространства после того, как будет подавлено уличное сопротивление. 

Власти упреждают процесс перенесения протестов с улиц во дворы и таким методом смогут зачистить весь город. То есть, "сжигая деревни" - опорные пункты сопротивления. 

То, что мы имеем, если это правда, - тотальный террор. И в этом случае без прямых диверсий против инфраструктуры власти и чиновников, без сопротивления, не обойтись. 

Власти, как видно, не ограничены никакими средствами воздействия на протестующих и готовы использовать все практики фашистских и коммунистических режимов в войне с народом. 

Но самое ужасное, что участвовать в этой войне готово немалое количество чинуш средней руки.
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