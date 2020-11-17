Гетто "Новая Боровая"

Павел Усов, власти проводят некий социально-политический эксперимент с очевидной целью: Как пишет доктор политологии, власти проводят некий социально-политический эксперимент с очевидной целью:





1. Выяснить как долго будет терпеть среднестатистический беларус психологическое и физическое глумление власти и лишение базовых условий комфорта. Если это сработает и жесткой реакции людей не последует, эта практика станет повсеместной;





2. Разработать механизм подавления протестующих микрорайонов, превращая их в социально-политические гетто.





В принципе такая политика может подорвать дух протестующих микрорайонов, расколоть их жителей, натравить друг на друга, и вынудить смириться с положением.





С другой стороны она сможет спровоцировать радикализм: атаки на здания районных администраций и домоуправления. Очевидно, что к войне против народа подключились все элементы вертикали, а значит необходимо и прямое давление на них.





Следующий момент: власти отрабатывают тактику по зачистке всего протестного пространства после того, как будет подавлено уличное сопротивление.





Власти упреждают процесс перенесения протестов с улиц во дворы и таким методом смогут зачистить весь город. То есть, "сжигая деревни" - опорные пункты сопротивления.





То, что мы имеем, если это правда, - тотальный террор. И в этом случае без прямых диверсий против инфраструктуры власти и чиновников, без сопротивления, не обойтись.





Власти, как видно, не ограничены никакими средствами воздействия на протестующих и готовы использовать все практики фашистских и коммунистических режимов в войне с народом.

Но самое ужасное, что участвовать в этой войне готово немалое количество чинуш средней руки.



