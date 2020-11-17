Дмитриев: Мне не о чем говорить с заложником Воскресенским

— Я бы не назвал это даже имитацией. Это просто мертворожденная инициатива, которая создана для дискредитации идеи диалога, а не для имитации. Дискредитации того, что в стране может быть диалог, где люди совместно обсуждают вопросы, которые волнуют обе стороны.





Я считаю, что там на сегодняшний день делать нечего, разговаривать не с кем. Мне не о чем говорить с заложником Воскресенским, — заявил политик в эфире Дождя.





При этом он не считает Воскресенского представителем ни одной из сторон, которым сегодня необходим диалог.





— Воскресенский делает все, чтобы не сесть снова в тюрьму, я это понимаю. Он всеми силами пытается себя представить представителем Лукашенко в оппозиции. Но это тем смешнее, потому что тогда он не имеет никакого отношения к демократическим силам.





А диалог сегодня может быть только между обществом и властью. При этом общество очень четко обозначает то, о чем оно хочет вести диалог. Это и свобода политзаключенных, и новые выборы, и восстановление законности и правосудия в стране, — подчеркнул Дмитриев.