+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Дмитриев: Мне не о чем говорить с заложником Воскресенским

Экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев считает, что инициатива Юрия Воскресенского «Круглый стол» не создана для того, чтобы достичь какого-то взаимопонимания.

— Я бы не назвал это даже имитацией. Это просто мертворожденная инициатива, которая создана для дискредитации идеи диалога, а не для имитации. Дискредитации того, что в стране может быть диалог, где люди совместно обсуждают вопросы, которые волнуют обе стороны.

Я считаю, что там на сегодняшний день делать нечего, разговаривать не с кем. Мне не о чем говорить с заложником Воскресенским, — заявил политик в эфире Дождя.

При этом он не считает Воскресенского представителем ни одной из сторон, которым сегодня необходим диалог.

— Воскресенский делает все, чтобы не сесть снова в тюрьму, я это понимаю. Он всеми силами пытается себя представить представителем Лукашенко в оппозиции. Но это тем смешнее, потому что тогда он не имеет никакого отношения к демократическим силам.

А диалог сегодня может быть только между обществом и властью. При этом общество очень четко обозначает то, о чем оно хочет вести диалог. Это и свобода политзаключенных, и новые выборы, и восстановление законности и правосудия в стране, — подчеркнул Дмитриев.
Источник: gazetaby.com
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]