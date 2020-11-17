Лукашенко - о мемориалах жертвам режима: Минск в кладбище превращать нельзя
Режиму, видимо, крайне неприятно, что ему постоянно напоминают о его жертвах.
Вот и Лукашенко сегодня возмутился народными мемориалами, которые минчане создают убитым Александру Тарайковскому и Роману Бондаренко. При этом он заявил, что против мемориалов выступают якобы 99,9% минчан, то есть, по его версии, все те, кто их и создает.
"Минск в кладбище превращать нельзя! Таково мнение 99,9% минчан. Поэтому мемориалов, о которых постоянно заявляют, как будущего гражданской войны в Минске, тоже не будет".
По его словам, он поручил главе Мингорисполкома и своему "уполномоченному" по Минску Наталье Кочановой разработать соответствующий проект постановления и внести на сессию горсовета для принятия.
"Суть заключается в наведении порядка в Минске. Без всякого варварства. На этой неделе порядок должен быть наведен в Минске", - заявил он.
"Белорусский партизан"
15:42 17/11/2020
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