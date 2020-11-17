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Лукашенко - о мемориалах жертвам режима: Минск в кладбище превращать нельзя

Режиму, видимо, крайне неприятно, что ему постоянно напоминают о его жертвах.


Вот и Лукашенко сегодня возмутился народными мемориалами, которые минчане создают убитым Александру Тарайковскому и Роману Бондаренко. При этом он заявил, что против мемориалов выступают якобы 99,9% минчан, то есть, по его версии, все те, кто их и создает.

"Минск в кладбище превращать нельзя! Таково мнение 99,9% минчан. Поэтому мемориалов, о которых постоянно заявляют, как будущего гражданской войны в Минске, тоже не будет".

По его словам, он поручил главе Мингорисполкома и своему "уполномоченному" по Минску Наталье Кочановой разработать соответствующий проект постановления и внести на сессию горсовета для принятия. 

"Суть заключается в наведении порядка в Минске. Без всякого варварства. На этой неделе порядок должен быть наведен в Минске", - заявил он.
"Белорусский партизан"
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