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Феодализм в XXI веке: теперь Лукашенко лично решает, кому из чиновников давать госпенсии

Официально опубликованы поправки в указ, который регулирует выплаты денежного содержания чиновникам, ушедшим на пенсию.

Документ этот интересен тем, что устанавливает "денежное довольствие" — дополнительные ежемесячные выплаты, которые могут достигать 75% оклада. 

Получают его не все, а только достигшие пенсионного возраста топ-чиновники: министры, депутаты, руководители облисполкомов, послы.

Теперь же Лукашенко может персонально лишать этих выплат того или иного бывшего чиновника.

Также содержания не получат те, у кого есть нужный стаж, но они были лишены классного чина, квалификационного класса, дипломатического ранга, персонального звания или воинского звания (либо милицейского звания).

В частности, по этому указу госпенсии лишили Василия Марковича, который был снят с должности посла Беларуси в Латвии и лишен дипломатического ранга.

В перспективе, по достижению пенсионного возраста, претендовать на такие пособия могли Павел Латушко (занимал должность посла и министра), экс-дипломаты Игорь Лещеня и Владимир Астапенко. Но теперь они таких выплат лишены.
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