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Макей пугает ЕС "адекватной реакцией" в случае принятия новых санкций

МИД РБ готовит ответные меры на возможное расширение санкций ЕС

"Будьте уверены, что эти инициативы в случае их принятия нашими европейскими партнерами не останутся без ответа. Реакция будет действительно адекватной и очень чувствительной для наших европейских партнеров. 

Еще раз повторю: не мы были инициаторами - мы лишь старались, как нам кажется, адекватно реагировать на те вызовы, с которыми столкнулась и сталкивается Беларусь", - цинично заявил глава МИД Владимир Макей, поразумевая под Беларусью своего босса, поскольку собственно Беларусь сейчас сталкивается лишь с одним вызовом под названием "Лукашенко".
"Белорусский партизан"
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