"Неоправданная жестокость недопустима, но..." Песков осудил действия беларусских силовиков и "подлизнул" Лукашенко
Неоправданная жестокость в отношении к протестующим в Беларуси недопустима, но нельзя забывать и о провокациях против правоохранителей, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Беларуси
"Безусловно, и об этом, собственно, говорил сам "президент" Лукашенко, что жестокость, которая не спровоцирована какими-либо действиями со стороны протестантов, конечно, эта жестокость нежелательна и недопустима. Но нельзя абстрагироваться и от фактов провокаций в отношении правоохранителей, такие тоже имеют место", - сказал Песков.
Таким образом Песков прокомментировал вопрос журналистов о том, не смущает ли Кремль жестокость, с которой подавляются гражданские выступления в Беларуси.
Источник: ria.ru
12:52 17/11/2020
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