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«Перестаньте позориться» — Степан Путило ответил МИД Беларуси на требование выдать его

Основатель телеграм-канала, которого нельзя называть в Беларуси, Степан Путило, выдачи которого от Польши требует белорусское министерство иностранных дел, ответил на претензии властей страны в свою сторону.

«Перестаньте позориться» — Степан Путило ответил МИД Беларуси на требование выдать его
фото: Белта
Он призвал их перестать “позориться на весь цивилизованный мир, что 22-х и 25-летние редакторы телеграм-каналов кошмарят весь ваш режим, динамично развивающийся последние 26 лет, получивший 80% поддержки голосов на выборах”.

По его словам, “никакие признания каналов экстремистскими, никакие заведения уголовных дел, никакие требования о выдаче не помогут вам избавиться от той ситуации, которая сложилась из-за вас – из-за того, что вы фальсифицировали выборы, вы убивали людей, вы продолжаете насилие”.

“Это не прекратится, люди продолжат выходить, потому что вам конец. И мы сделаем для этого все”, — подчеркнул Степан Путило.

Он пообещал вернуться в страну в скором времени и создать музей «Кукловодчества».

 

16 ноября в министерство иностранных дел Беларуси вызвали временного поверенного Польши Мартина Войцеховского. Белорусские дипломаты потребовали от него выдать основателей и администраторов телеграм-канала, признанного властями Беларуси экстремистским.

 

Роман Протасевич, бывший главный редактор телеграм-канала, ответил в своем Twitter, что готов добровольно вернуться в Беларусь при условии, что власти страны выдадут Александра Лукашенко для трибунала в Гааге.
telegraf.by
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