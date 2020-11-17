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Всебелорусское народное собрание может пройти 27-28 января

Александр Лукашенко еще в октябре подписал указ о подготовке Всебелорусского народного собрания, которое запланировано на 27-28 января 2021 года.

Такие даты называет телеграм-канал Народного антикризисного управления со ссылкой на собственные источники, пишет afn.by
«Совершенно очевидно, что власть хочет и дальше имитировать демократию и диалог. С помощью собрания Лукашенко наверняка попытается легитимизировать и свою власть. Но это – фарс и ложь. На улицах избивают людей, виновные в преступлениях не наказаны, а в тюрьмах сидят политические заключенные. Мы вместе должны сделать все, чтобы планы на Всебелорусское народное собрание остались только планами, потому что миллионы беларусов мечтают, чтобы в ночь с 31 декабря на 1 января в наших телевизорах был новый человек», - также говорится в сообщении НАУ.
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