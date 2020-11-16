Класковский: Власти сейчас все время будут идти по минному полю

— Сегодня Александр Лукашенко попытался сделать эффектный жест. Собрав совещание по так называемому дорожному налогу, вождь, любящий доминировать всегда и во всем, вдруг умыл руки и перебросил решение вопроса на парламент и правительство, — пишет Александр Класковский.





Тем самым он хотел показать, что не жаден до власти и готов делиться полномочиями, якобы откликаясь на запрос общества.





В последнее время Лукашенко твердит, что готов отдать до 70 полномочий. Но если речь идет о делегировании другим — причем анемичным — ветвям власти второстепенных вопросов типа дорожного налога, если вождь перестанет лично контролировать, насколько чисты коровы на отдельно взятой ферме, то суть его системы не изменится.





Ведь сегодня в устройстве власти нет системы сдержек и противовесов. Лукашенко всего лишь собирается перебросить мелкие хлопоты на полностью сервильные, подконтрольные ему на 120% правительство и Национальное собрание.





В итоге после такой косметики все останется под железной пятой единоличного властителя. А значит, игры в новую Конституцию не развяжут узел внутриполитического кризиса.





Между тем 16 ноября — сотый день протестов. Еще минувшей весной такой их размах, такое упорство казались фантастикой.





Вместе с тем режим оказался сильнее, циничнее и безжалостнее, чем многим казалось. Раскола элит (без чего свалить авторитарную систему практически невозможно) не наблюдается, вертикаль сцементирована страхом (а часть силовиков еще и повязаны кровью).









Фактически стала формироваться военно-полицейская диктатура с элементами тоталитаризма. Перед теми же, кто претендует на лидерские роли в белорусской революции, ребром встал вопрос о смене тактики, поиске нестандартных эффективных методов борьбы, новых смыслах протеста.





Пока эти лидеры, похоже, пребывают в концептуальном кризисе. Команда Светланы Тихановской, уже выработавшая пиаровскую нишу ее дипломатических успехов, стала грешить декларативной листовочной патетикой в духе старой оппозиции. Возникают сырые структуры с туманными функциями вроде Национального антикризисного управления.





Сильным ходом, на мой взгляд, было бы появление уже сейчас проекта под условным названием «Конституция Тихановской». Вот видите, мол, у нас красивый, поистине прогрессивный документ, сильная модель устройства новой Беларуси, а не та пародия на перемены, которую пытается навязать, легитимировать Лукашенко.





Иначе говоря, лидерам борьбы нужно генерировать новые смыслы, а не только твердить, что преступный режим должен пасть.





Лукашенко признает, что надвигается экономический кризис, и явно не знает, что с этим делать. Резкое падение уровня жизни может в конце концов подтолкнуть рабочих к широкомасштабной стачке.





Еще одна бомба для режима — референдум по изменению Конституции. Попытка провести эту кампанию в стиле спецоперации, как минувшие выборы, способна взорвать общество.





Власти сейчас все время будут идти по минному полю. Надежды Лукашенко вернуть страну в состояние «как до выборов» иллюзорны. Слишком одиозным стал режим для миллионов белорусов. Они закусили губу и будут бороться.





Тут просится «до победы», однако обойдемся без лишнего пафоса. Сюжет перемен может оказаться гораздо сложнее, чем это рисуется в революционных прокламациях. Но это отдельная большая тема.