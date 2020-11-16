Свободный театр получил премию Магнитского / facebook.com/nikolai.khalezin





Об этом сообщил художественный руководитель коллектива Николай Халезин, передает "Еврорадио"





Он добавил, что свою премию театр посвятил жертвам нынешней белорусской власти: "Беларусский Свободный театр посвящает этот Приз памяти Виктора Гончара, Анатолия Краcовского, Юрия Захаренко, Дмитрия Завадского, Геннадия Карпенко, Александра Вихора, Александра Тарайковского, Геннадия Шутова, Никиты Кривцова, Константина Шишмакова, Дениса Кузнецова и Романа Бондаренко".





Премия Магнитского была учреждена в 2015 году для признания заслуг журналистов, политиков и активистов в области прав человека.



