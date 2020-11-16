+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

"Свободный театр" получил премию Магнитского в области прав человека

Белорусский свободный театр награжден премией Магнитского в области прав человека 2020 года в номинации "Мужество под огнем".

Свободный театр получил премию Магнитского / facebook.com/nikolai.khalezin

Об этом сообщил художественный руководитель коллектива Николай Халезин, передает "Еврорадио".

Он добавил, что свою премию театр посвятил жертвам нынешней белорусской власти: "Беларусский Свободный театр посвящает этот Приз памяти Виктора Гончара, Анатолия Краcовского, Юрия Захаренко, Дмитрия Завадского, Геннадия Карпенко, Александра Вихора, Александра Тарайковского, Геннадия Шутова, Никиты Кривцова, Константина Шишмакова, Дениса Кузнецова и Романа Бондаренко".

Премия Магнитского была учреждена в 2015 году для признания заслуг журналистов, политиков и активистов в области прав человека.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]