Одним из самых мощных орудий российского политического режима традиционно считается пропаганда. Именно ею воспользовался Александр Лукашенко, когда понял, что не может переломить протестные настроения белорусов. Вскоре после этого, в сентябре 2020 года, британская аналитическая компания Sociolytics провела комплексное исследование медийного потребления в Беларуси. Социологи пытались понять, насколько эффективен обмен «политтехнологиями» между российскими и белорусскими властями. Специально для новой рубрики «Медузы», которая называется «Идеи», об исследовании рассказывает его автор и партнер Sociolytics Анна Любимцева. Как и всякое исследование, оно начиналось с гипотезы, которую необходимо было проверить в несколько этапов, прежде чем сделать окончательный вывод.





Гипотеза

Когда-то на Беларусь смотрели как на полигон авторитарных технологий, которые затем будут применяться в России. Вскоре после начала в Беларуси массовых протестов, вызванных фальсификациями на президентских выборах, Лукашенко попросил Кремль о поддержке, и среди прочего в эту страну отправились профессиональные российские пропагандисты — испытывать на этой почве собственные методы. Видимо, расчет был на то, что условия в двух государствах не так уж отличаются. Мы в аналитической компании Sociolytics предположили, однако, что прямой «импорт» может не сработать, поскольку схожесть условий, по крайней мере в части привычек медиапотребления, во многом иллюзорна. И решили проверить эту гипотезу социологическими методами.





Тезис № 1. Белорусы доверяют своему гостелевидению значительно меньше, чем россияне — своему

Ключевое для авторитарной управляемости Беларуси изменение произошло задолго до президентских выборов 2020 года. Белорусское общество перетекло в интернет, где не только создало новые коммуникационные каналы, но и — в отличие от российского — фактически распрощалось с традиционными и понятными президенту Беларуси источниками информации: телевидением и газетами. По данным Sociolytics, 54,3% белорусов предпочитают независимые СМИ и только 29,4% — государственные; остальные 16,3% используют оба источника.





Для сравнения: по данным Kingʼs College London, в 2019 году 20% россиян предпочитали независимые СМИ, 61,9% — государственные и 18,1% — оба источника. Картина почти диаметрально противоположная.





По данным исследования Sociolytics, 43,3% белорусов вообще никогда не смотрят передачи провластных ОНТ, СТВ, «Беларусь 1» или «Беларусь 2». В России только 21,1% опрошенных вовсе не смотрели телеканалы, а один только «Первый» — 73% граждан.





Согласно данным, полученным Sociolytics, критически переоценить все информационные источники сразу белорусов вынудила пандемия коронавируса. Недоверие к телевидению, печатной прессе и заявлениям властей на этом фоне значительно усилилось. Невнимание Лукашенко к безопасности граждан стало в это время особенно очевидным: именно он оставался главным ньюсмейкером провластных медиа, но вместо того чтобы объявить чрезвычайную ситуацию, он вел себя как последовательный ковид-отрицатель и предлагал белорусам лечиться в бане и водкой.





Показательно, что белорусское маркетинговое агентство Vondel, анализируя медиапотребление по открытым источникам, еще в апреле отметило, что среди интернет-пользователей растет число мужчин трудоспособного возраста. Увеличился и охват топ-20 интернет-площадок, особенно с локальным контентом. Больше всего росла популярность новостных ресурсов.





Тезис № 2. За новостями в интернет идут теперь не только молодые белорусы

Сейчас самая большая аудитория в Беларуси — у социальных сетей. В первую пятерку по популярности входят российские социальные сети «ВКонтакте» (74,5%) и «Одноклассники» (54,4%), а также американские YouTube (72,5%), Instagram (65,7%) и Facebook (44,8%). Среди наиболее популярных мессенджеров — WhatsApp (73,7%) и Telegram (60,3%). Следом за соцсетями и мессенджерами идут независимые интернет-СМИ — ТUT.BY и Onliner.by.





Меньше всего государственному телевидению, прессе и официальным данным в Беларуси доверяют люди в возрасте от 18 до 34 лет. Для тех, кому еще нет 24, телевидения и печатных СМИ вообще, по сути, не существует. Всю информацию они получают почти исключительно от своего социального окружения и через интернет. Но важно, что в последние полгода разница между поколениями в плане предпочтения СМИ и их форматов также начала стираться: старшие стали чаще обращаться за информацией в онлайн.





Попытки Лукашенко решить проблему посредством банального отключения Cети во время и после выборов только привлекли к интернет-ресурсам еще больше внимания. По данным исследования Sociolytics, 91% опрошенных заявили, что испытывали значительные трудности с выходом в веб в период с 9 по 20 августа.





Тем не менее, согласно октябрьским данным Google (Google Trends), которым пользуются 67% белорусов, за предшествующие 90 дней рост упоминаний в поисковых запросах признанных экстремистскими в Беларуси телеграм-каналов Степана Путилы составил 500% и 250% (четвертое и шестое место среди самых популярных запросов). TUT.BY и «тут бай новости минск» получили 80% прироста (15-е и 16-е место). Тема поиска «Флаг» показала 300% прироста (третье место среди самых популярных тем), Telegram в запросах о скачивании программного обеспечения вырос на 60% и занял 20-е место.





Тезис № 3. Больше половины граждан Беларуси хорошо отличают фейковые новости от настоящих

Государственные СМИ Беларуси стали больше похожи на российские: они заговорили об угрозах со стороны НАТО, ужасах Майдана, перспективах возвращения страны в хаос 1990-х с закрытием предприятий, пугают массовой скупкой «остатков экономики» американцами за бесценок, а теперь еще и коронавирусом как тайным «биологическим оружием США». Но аудитория, готовая воспринимать такие послания, сегодня в Беларуси невелика.





Прямо сейчас доля тех, кто доверяет белорусскому телевидению и печатным СМИ, составляет не более 12% опрошенных Sociolytics. Десант пропагандистов из России может, конечно, побороться за белорусов, испытывающих затруднения с тем, чтобы отличать правду от лжи. Это умение определялось Sociolytics в ходе эксперимента, где участники оценивали достоверность найденных в интернете заголовков из качественных медиа и ресурсов «с низкой социальной ответственностью». Хорошо отличают достоверные материалы от фальсифицированных 54% белорусов. И только 33% чаще ошибаются, чем выбирают настоящие новости.





Очень важно, что большинство белорусов (почти 60%) занимают проактивную позицию при выборе разнообразных источников информации: они уверены, что ответственность за то, что их дезинформировали, полностью лежит на них самих. Значительное внимание они уделяют уровню объективности журналистов (38,7%) и независимости источника от цензуры (40,8%).





Соцсети, согласно данным Sociolytics, пользуются значительным доверием именно как источники, в меньшей степени подверженные цензуре. В поисках информации и ориентиров для принятия решений соцсетям доверяют практически так же, как своему ближайшему кругу (друзья и семья). Новостные сайты по уровню доверия выигрывают только в тех случаях, когда в прямом эфире освещают политические события и рассказывают о специализированных новостях. За подробностями белорусы идут в Telegram. Им ежедневно пользуются 33%. В тройку лидеров источников политической информации входят также YouTube и «ВКонтакте».





Российские пропагандисты и политтехнологи пытаются исправить ошибки Лукашенко, который недооценил сетевое общение: они уже создают многочисленные фейковые аккаунты и бот-сети в интернете, выпускающие сотни комментариев ежечасно. Их единственная задача — создать иллюзию массовой уверенности в том, что протестующие ошибаются, а протест себя исчерпал. Иными словами, они стараются максимально демотивировать людей в их самом надежном убежище — в социальном кругу общения. Однако чтобы изменить мнение 54% реальных людей, которые умеют разбираться в источниках информации, придется, вероятно, предпринять гораздо больше усилий, чем в России.





Тезис № 4. После начала работы российских пропагандистов медийные предпочтения в Беларуси уже изменились. Но не в их пользу

Кажется, первые результаты новой волны пропаганды не слишком утешительны для ее организаторов. По данным Sociolytics, в сентябре 58% опрошенных уже изменили свои медийные предпочтения, и этот тренд продолжается. Из тех белорусов, кто хотя бы иногда смотрел госканалы, 13% стали смотреть их еще реже. Тех, кто стал смотреть чаще, — 6% (при статистической погрешности выборки 3%). При этом, как следует из анализа качественных интервью, многие начали делать это из любопытства — и для сравнения с независимыми источниками, чтобы оценить масштабы фальсификации (впрочем, это единичные случаи, в этом случае нельзя говорить о тренде).





90% белорусов, которые поменяли свои медийные предпочтения, начали использовать новые источники информации. Предпочтения еще больше сместились в сторону социальных сетей и сайтов TUT.BY, Onliner.by и Belsat.





Как и положено гражданскому обществу, белорусы едины в своей рассредоточенности. Вполне логично, что на давление и пропагандистские усилия они успешно отвечают уходом в интернет, мирными протестами, «итальянскими забастовками», остановкой обязательных платежей, альтернативными IT-разработками и бойкотом компаний, поддерживающих государство. Власть же вынуждена каждый день тратить на подавление этого общества огромный и вовсе не бесконечный ресурс, которого ей хватит еще максимум на полгода, как надеются оппозиционно настроенные белорусы.





Возможно, обоим режимам — в России и Беларуси — придется столкнуться с тем, что общество гораздо более тонкий и менее предсказуемый объект, чем они себе представляли, и скорее похоже на фондовый рынок, чем на его модели, предполагающие постоянный рост (в нашем случае — рост власти и влияния). Самые масштабные падения происходят именно в тот момент, когда большинство участников пытаются заработать на росте котировок и перестают чувствовать его пределы.





Выводы. Дезинформировать, чтобы разделять и властвовать, в Беларуси сложнее, чем в России. Уже к началу 2020 года в белорусском обществе сформировалось стойкое недоверие к официальным СМИ, а пандемия коронавируса его только укрепила. Влияние интернета вообще и соцсетей в частности тут значительно сильнее, чем в России, — а возможности влиять на них ограничены из-за высокого уровня медиаграмотности белорусских пользователей. Для работы в таких условиях простого импорта российских политтехнологий может оказаться недостаточно.

