



“Для того, чтобы процентов, наверное, на 70-80 передать полномочия президента парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо”, — сказал он.





Так что, предложения по изменениям в Конституцию больше собирать не надо? Конституционная реформа отменяется и президентская власть будет ослаблена в Беларуси без референдума? Многие поняли слова Лукашенко именно так.



