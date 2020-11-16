Трамп заявил, что не признает на данный момент победу своего оппонента \ фото REUTERS





Дональд Трамп назвал прошедшие 3 ноября выборы «самыми мошенническими в истории» и вновь заявил о своей победе.





«Самые мошеннические выборы в истории»,— написал он в своем Twitter. В одном из следующих твитов Трамп подчеркнул, что выборы выиграл именно он.





Администрация соцсети отметила эти публикации как вводящие в заблуждение.





Политик также заявил, что в штате Джорджия ведется «фальшивый пересчет голосов». По словам Трампа, представители избиркомов не дают «просмотреть и проверить подписи», передает kommersant





Ранее Дональд Трамп заявил, что не признает на данный момент победу своего оппонента — кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Он сообщил об этом спустя час после того, как написал, что Байден «победил, потому что выборы были сфальсифицированы».



