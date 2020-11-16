Закон умер: режим отказался отпускать Знака и Колесникову





На суд по жалобе Марии сегодня пришли представители посольств Германии, Австрии, США, Швеции. Ранее обращение в поддержку Марии писала вице-президент Бундестага Кладия Рот, а также экс-министр внутренних дел Герхарт Баум.





Коллеги Максима Знака продолжают требовать его освобождения и прекращения уголовного преследования. Петицию уже подписали 174 беларуских адвоката. Это уникальный пример адвокатской корпоративной солидарности.





Как поддержать Марию и Максима: пишите им письма, чтобы они знали — мы на свободе каждый день продолжаем бороться за освобождение всех политических заключенных.





Мария Колесникова: Тюрьма № 8, улица Советская, 22А, г. Жодино, 222160

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