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Закон умер: режим отказался отпускать Знака и Колесникову

Марию Колесникову и Максима Знака суд Партизанского района Минска оставляет в СИЗО. Жалобы защиты остались без удовлетворения. Адвокаты будут обжаловать решение в Минском городском суде и продолжать бороться за освобождение Маши и Макса, но при этом режиме, похоже, это бесполезно.


На суд по жалобе Марии сегодня пришли представители посольств Германии, Австрии, США, Швеции. Ранее обращение в поддержку Марии писала вице-президент Бундестага Кладия Рот, а также экс-министр внутренних дел Герхарт Баум

Коллеги Максима Знака продолжают требовать его освобождения и прекращения уголовного преследования. Петицию уже подписали 174 беларуских адвоката. Это уникальный пример адвокатской корпоративной солидарности. 

Как поддержать Марию и Максима: пишите им письма, чтобы они знали — мы на свободе каждый день продолжаем бороться за освобождение всех политических заключенных. 

Мария Колесникова: Тюрьма № 8, улица Советская, 22А, г. Жодино, 222160
Максим Знак: СИЗО-1, ул. Володарского, 2, г. Минск, 220030
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