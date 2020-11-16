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"Закрыть в туалете на три дня" Советник Тихановской пояснил, почему считает "захват Лукашенко" законным

Советник Светланы Тихановской по международным отношениям Франак Вечерко пояснил, как может быть реализовыван план протеста в отношении Александра Лукашенко.


По его словам, в окружении Лукашенко есть большое количество недовольных людей. Такие люди явно или неявно поддерживают протесты. Они ищут возможности и начальника, которому можно присягнуть, заявил Вечерко в эфире «Дождя».

По его мнению, людям военной закалки и чиновникам важно понимать структуру, они привыкли работать в системе. При этом предложение Светланы Тихановской позволит им попасть под амнистию, остаться с чистой совестью и не делать больше ошибок, сказал Вечерко.

Говоря о заявлении Тихановской о захвате Лукашенко, он пояснил, что слово «захват» – это временное задержание преступника. Когда Лукашенко, по его словам, признают таким преступником в рамках международного расследования или народного трибунала, такое действие не будет радикальным, а станет обязанностью каждого человека.

Вечерко заявил, что силовики знают, как это сделать. Ближайшее окружение Лукашенко первым его предаст. Например, они могут его закрыть в туалете на три дня, отметил советник Тихановской.

Ранее лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская назвала Лукашенко «террористом», а его помощников и чиновников «пособниками». 

Она объявила о «плане Народного трибунала», который призван «остановить беззаконие». В рамках плана она призвала «нейтрализовать идеологов и пособников режима, собирать и проверять доказательства преступлений режима».

«Я заявляю, что Александр Лукашенко и его пособники — террористическая организация, которая должна ответить за свои преступления. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее», — сказала она.

В Европе тоже за трибунал

В свою очерель Ги Верхофстадт, бывший премьер-министр Бельгии, многолетний лидер фракции либералов в Европарламенте и в данный момент его депутат, призвал ЕС усилить давление на режим Лукашенко.

«Новая волна насилия в Беларуси. ЕС может и должен сделать больше: санкции, гуманитарный коридор для потерпевших и безвизовый режим, солидарность и поддержка СМИ, международный трибунал», — написал он в Twitter.

Верхофстадт обратился к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и потребовал незамедлительно поднять эти вопросы с министрами иностранных дел ЕС.

Между тем в Беларуси еще в августе Генеральная прокуратура возбудила уголовное в отношении членов Координационного совета.

«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса» — заявил тогдашний генпрокурор Александр Конюк.
Источник: telegraf.by
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