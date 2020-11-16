



В день траура по минчанину Роману Бондаренко я опубликовал в своём фейсбуке небольшой текст с фотографией.





Вот он: «Роман Бондаренко, ещё один мученик белоруской «мирной» революции: избит тихарями во дворе, добит садистами в застенках. Друзья-белорусы, на что вы уповаете, идя на заклание — совесть фашиста-диктатора? «раскол» среди карателей? европейские санкции? хитрого Путина? могучего Байдена? Боюсь, не дождётесь. Всё только в ваших руках, а правильнее — КУЛАКАХ».





Тактично намекнул — далеко не первый и, увы, не последний — что прекрасный и беззащитный протестный хоровод кружится на одном месте, не давая видимого результата и множа трагедии.





Среди сотен откликов моё внимание привлёк комментарий жительницы Минска Нины Ф (цитирую): "Мы [белорусы] по-другому НЕ МОЖЕМ" (выделено автором). И дальше раздражённо — "помолчите, непрошеные советчики, и не мешайте нам скорбить…" Популярная оказалась реплика — больше сотни лайков и сердечек.





Не сомневаюсь в том, что Нина Ф — хороший человек и искренне переживает за свободную Беларусь. И точно так же, нет ни малейших сомнений, что такая позиция — лучший подарок Лукашенко.





Злорадная и презрительная уверенность в том, что НАРОДЕЦ по-другому НЕ МОЖЕТ — такая же «скрепа» режима, как кровавая круговая порука изуверов-силовиков и денежная подпитка циничных наёмников-пропагандистов.

Разбалованные непротивлением и собственной тотальной безнаказанностью, диктатор-психопат и его зондеркоманды входят в раж пуще прежнего и калечат, убивают, сажают.

«Всех не пересажают» — очень слабое утешение. «Игра вдолгую» — теоретически, да. Но было бы во что играть. И потом, «пока травка подрастёт…» (У.Шекспир).





Я не согласен с Ниной Ф, хоть и не тамошний.

Беларусы МОГУТ по-другому,

но многое им мешает. В первую очередь, въевшийся в массовое сознание за десятилетия полировки мозгов и репрессий трепет перед мурлом государственной машины.





Здесь я процитирую другого своего фб-корреспондента из Беларуси, некоего Виктора Сергеевича:





«Беларусы никак не могут осознать, что государство Лукашенко закончилось. И, по сути, по городу бегают незаконные бандформирования со знаками отличия несуществующего уже государства.

Нет понимания и уверенности в собственной правоте, в том, что люди с бчб и есть действительно легитимные представители государства сейчас». (Бчб = бело-червоно-белый, цвета национального флага).





Да, странное раздвоение: УВАЖЕНИЕ к «государству Лукашенко» люди утратили полностью, повсеместно и ярко это демонстрируя; а ПОВИНОВЕНИЕ людоедскому режиму, в-целом, сохранилось.





Я уверен, что это не трусость — беларусы, женщины и мужчины, доказали, что они смелые ребята. Скорее, это комплекс —

комплекс жертвенной законопослушности.

Однако тут нужно понять, что это абсолютно ЛОЖНЫЙ инстинкт, сродни стокгольмскому синдрому — ведь подделав выборы и насилуя общество, преступная хунта сама давно перечеркнула и раздавила закон!





И от дурной заложнической привычки подчиняться карателям необходимо избавляться, в диапазоне от Автозаков до Zабастовок.





Саботировать всё, что может помочь выжить Лукашенко с сатрапами, и не давать себя и друзей в обиду.

Тихановская всё правильно говорит: это НЕ гражданская война (много чести для горстки садистов и приспособленцев), это операция народа по очистке своей страны от террористов.