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Призыв к глухим: ООН требует от Минска расследовать смерть Романа Бондаренко и все сообщения о пытках

Вот уже более трех месяцев, с начала массовых протестов, правительство Беларуси, используя всю мощь государственного аппарата, грубо нарушает права человека.

Призыв к глухим: ООН требует от Минска расследовать смерть Романа Бондаренко и все сообщения о пытках
Роман Бондаренко
Об этом с тревогой сообщают из Управления ООН по правам человека. Эксперты ООН требуют наказать виновных в пытках и расследовать трагическую гибель Романа Бондаренко, пишет un.org

В ООН не раз уже призывали власти Беларуси прекратить применение силы в отношении мирных демонстрантов, протестующих против результатов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. 

Задержания продолжаются

Но массовые задержания продолжаются – в общей сложности было арестовано более 25 тысяч человек. Только 8 ноября было задержано более тысячи участников акций солидарности в Минске и в других городах Беларуси. Причем, как отмечают в ООН, власти все чаще предъявляют задержанным уголовные обвинения. 

Например, 1 ноября было арестовано более 230 человек, которых обвиняют в серьезном нарушении общественного порядка, а подобное обвинение может повлечь за собой уголовное наказание вплоть до трех лет тюрьмы. Причем в последнее время все чаще задерживают журналистов, студентов и медиков. 

Студентам, поддерживающим демонстрантов, также угрожают исключением из образовательных учреждений, 127 человек уже были отчислены. Были задержаны медработники, участвовавшие в маршах врачей и в «цепях солидарности». В ходе мирного протеста 7 ноября буквально в течение первых минут правоохранительные органы задержали 57 человек из числа медиков. 

Безнаказанность

Еще в августе в Управлении ООН по правам человека выразили обеспокоенность тем, что, судя по всему, власти не расследуют случаи жестокого обращения.  Но правительство до сих не предоставило никакой информации о расследовании сообщений об избиениях и пытках участников протестов. 

Более того, на днях поступила информация о том, что по приказу властей были заморожены банковские счета 60 человек (позже выяснилось, что примерно 500-600 счетов были заблокированы - прим. БП), пострадавших от пыток и получивших финансовую помощь от благотворительной организации.  

Смерть Романа Бондаренко

В Управлении также встревожены сообщениями о трагической смерти 31-летнего Романа Бондаренко, умершего в минувший четверг после того, как накануне, в среду, во время нападения неизвестных лиц в масках, он получил удар по голове. 

По имеющейся информации, Бондаренко отвезли в полицейский участок и лишь потом доставили в больницу, где он и умер от травмы мозга. Власти заявили, что расследуют этот инцидент, но отрицают причастность к нему сил безопасности. 

«Мы призываем власти Беларуси провести тщательное, прозрачное и независимое расследование произошедшего и обнародовать его результаты, – сказал на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления по правам человека Руперт Колвилл. – Если подтвердится, что было совершено преступление, виновные в нем, кем бы они ни были, должны предстать перед судом».

Участники протестов должны быть освобождены

Исходя из полученной информации, в Управлении заключили, что в стране продолжают безнаказанно совершать массовые нарушения прав человека как в ходе демонстраций, так и в местах содержания под стражей. 

Эксперты ООН напомнили белорусским властям о том, что запрет на пытки носит абсолютный характер, и потребовали расследовать все сообщения о нарушениях прав человека, установить и наказать виновных, обеспечить правосудие для пострадавших и не допустить дальнейшего ухудшения ситуации. 

«Все люди, задержанные за инакомыслие или за участие в протестах, забастовках и других мирных мероприятиях, должны быть немедленно освобождены, а обвинения против них сняты», – говорится в заявлении Управления ООН по правам человека.
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