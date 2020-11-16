Ночь перед рассветом

Ночь темнее всего перед рассветом.

Бенджамин Дизраэли





Убийство Романа Бондаренко стало очередной, не исключено даже последней или предпоследней «красной линией», которую пересекла эта власть.

Властью ее можно называть лишь условно,

поэтому дальше я чаще буду использовать термин «они».





Именно вот этот террор – часто бессмысленный, но обязательно за гранью человечности, террор практически всегда больно бьющий по экономике, медицине, культуре, то есть де факто уничтожающий их «кормовую базу» и вообще их среду обитания, как раз и является признаком того, что эта система агонизирует.





И поскольку они это уже осознают – пусть зачастую не разумом, а на уровне инстинктов, то и действуют соответствующим образом. По принципу «так не доставайся же ты никому», словом

активно губят страну.





Многие приводят близкую аналогию со временами фашистской оккупации. Например, когда фашисты начали массово сжигать деревни, зачастую вместе с жителями, это уже было признаком скорого конца их господства. Они уничтожали то, что уже не контролировали или не надеялись контролировать.





Ведь до того, во второй половине 1941-го и в 1942-м они имели с этих деревень чистый доход – зерно, мясо, молоко, лен, пеньку и прочее. Маслосырзаводы даже иногда строили, к примеру. Или развивали и модернизировали их там, где они уже были. Это была не доброта, конечно, это был голый расчёт. Масло и сыр в Рейх транспортировать было проще чем сырое молоко.





В общем, кормили себя и «фатерлянд» за счет местных жителей, а потом стали все сжигать и уничтожать. Причем, заметим, не переселять в контролируемые зоны, не отправлять в Германию, где наблюдалась острая нехватка рабочих рук (как они делали раньше), а губить всё и всех. Но так поступают только тогда, когда контроль над «имуществом» или полностью утрачен, или это абсолютно неизбежно.





Очень похожая ситуация и у нас сегодня.

Когда они развязали террор против народа Беларуси, стали открыто и демонстративно избивать, пытать и убивать мирных граждан, одновременно фактически уничтожая театры, спорт, медицину и так далее. Добавьте к этому планомерное уничтожение экономики страны.





Всё это говорит о том, что их господству скоро конец, они уже не считают страну своей (пусть и не вполне осознанно), и занялись её уничтожением, невзирая на то, что заодно они уничтожают и свою «кормовую базу». И многие из них обрекают не только себя, но и своих детей и свои семьи на очень незавидное будущее.





Переход к откровенному террору против народа Беларуси – это, конечно, самая мрачная и самая темная страница в истории страны со времен фашистской оккупации, но это и признак того, что рассвет близок, что система агонизирует.





В принципе это новая ситуация, которая пока еще недостаточно хорошо описывается в нашей аналитике, хотя про это уже говорят. Воздействие коронавируса на мировые рынки и, как следствие, на белорусскую экономику еще пытаются спрогнозировать, а вот какое разрушительное действие на ту же экономику страны оказывают деструктивные действия представителей режима, – об этом еще предстоит сказать. А последствия однозначно будут серьезными.





Взять хотя бы практическое обнуление внешних инвестиций, особенно из развитых стран, обнуление въездного туризма, потеря возможности брать кредиты под разумные проценты, неизбежные проблемы с экспортом и многое, многое другое.





Культура, сфера досуга, медицина, высшее образование, сфера высоких технологий тоже сильно страдают, и потери и здесь будут только нарастать. Оценить эти потери количественно довольно сложно, но ясно, что и на общем состоянии страны, и на качестве жизни даже тех же силовиков, все эти эффекты их активности скажутся скоро.





Но им явно уже всё равно: раз всё потеряно, то хоть разрушить по максимуму, чтобы новым поколениям не досталось. Другое дело, что агония может продлиться еще и месяц, и целый год. И уничтожить они еще могут успеть многое и многих. Но всё равно драматический финал уже неизбежен.





Самые мрачные и темные времена очень редко длятся долго. Просто их очень долго помнят потом, иногда столетиями. Но реально такие периоды обычно короткие по меркам истории. Так и у нас: помнить события после 9 августа 2020 года будут очень долго. Но продолжаться долго этот мрак и ужас не может. Рассвет наступит.