Более тысячи человек задержали на акциях в Беларуси в воскресенье
Это второе воскресенье, когда задерживают больше тясячи человек. Более тысячи человек задержано на воскресных акциях протеста в Беларуси, говорится в сообщении незарегистрированного в республике правозащитного центра "Весна".
Больше всего задержаний зафиксировано в Минске.
В ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержания в белорусской столице. Кроме того, в милиции подтвердили использование спецсредств.
фото РИА Новости
Также, правозащитники сообщают также о задержаниях в Гомеле, Светлогорске, Новогрудке, Бобруйске, Гродно, Пинске, Бресте, Новополоцке, Барановичах, Могилеве, Осиповичах, Жлобине, Молодечно, Ивье.
"Белорусский партизан"
07:50 16/11/2020
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