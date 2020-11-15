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Правозащитники: задержано более 460 участников акций памяти Романа Бондаренко

На 18:00 15 ноября в Беларуси задержано 466 участников акций памяти убитого Романа Бондаренко.


Сообщается о задержаниях в Гродно, Гомеле, Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Барановичах, Жлобине. Основная часть задержанных — в Минске. Среди них — издатель Светланы Алексиевич Борис Пастернак (отпущен), писатель и инвалид I группы Константин Чарухин c женой Анной, врачи Павел Моисеев и Андрей Полуянчик, минимум 17 журналистов.

Если вас или ваших близких задержали, сообщайте в телеграм-бот @viasna_bot или на горячую линию:

+375 44 734 45 51
+375 29 835 94 49
+375 17 377 55 40

Телеграм @ViasnaSOS, @SOSViasna
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