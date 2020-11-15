



Сообщается о задержаниях в Гродно, Гомеле, Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Барановичах, Жлобине. Основная часть задержанных — в Минске. Среди них — издатель Светланы Алексиевич Борис Пастернак (отпущен), писатель и инвалид I группы Константин Чарухин c женой Анной, врачи Павел Моисеев и Андрей Полуянчик, минимум 17 журналистов.





Если вас или ваших близких задержали, сообщайте в телеграм-бот @viasna_bot или на горячую линию:





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