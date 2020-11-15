Протесты против насилия прошли по всей Беларуси

В воскресенье, 15 ноября, марши и акции памяти по всем убитым во время протестов проходят не только в Минске. Люди из регионов Беларуси выходят на улицы своих городов, чтобы сказать “нет” насилию.