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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Протесты против насилия прошли по всей Беларуси

В воскресенье, 15 ноября, марши и акции памяти по всем убитым во время протестов проходят не только в Минске. Люди из регионов Беларуси выходят на улицы своих городов, чтобы сказать “нет” насилию.

Несмотря на жёсткие разгоны и задержания, белорусы продолжают бороться за проведение новых честных выборов, передает "Еврорадио".

Молодечно


Солигорск
 

Гродно
      
Несвиж
 
Могилев
 

Брест
 

Мозырь
   
Гомель
 

Витебск
 


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