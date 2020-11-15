



Благодаря полной версии интервью, известно и то, что он прокомментировал подозрения в причастности к смертельной драке в адрес своих приближённых, передает "Еврорадио"





— Пять человек за сутки погибли! Выбрали одного человека и начали качать [ситуацию. — ред.]. Я уже вчера, мне доложили, я уже заметил, не знаю, заметил ли ты, ведь вчера еще он жив был, этот человек, начали поворачивать в сторону, что его избили. Я не называю фамилию, но люди, которые ближе к президенту, они уже назначили виновных. Слушайте, а эти люди вообще в Минске не были! Это поворачивали уже к тому, что это люди Лукашенко, то есть это я дал команду.





Напомним, в участниках драки на "площади Перемен", после которой 31-летний Роман Бондаренко оказался в реанимации и потом умер, журналисты заметили человека, очень похожего на чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрия Шакуту. Также одним из "героев" был и некто, похожий на главу Федерации хоккея Дмитрия Баскова. Оба входят в ближайшее окружение Лукашенко.



