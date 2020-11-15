Андрей Елисеев





Для белорусов готовят те же нормы о лишении гражданства, которые западные страны приняли для боевиков-исламистов, пишет политолог Андрей Елисеев.





Как заявила в пятницу «депутат» Василевич, идет подготовка к изменению законодательства, которое позволит лишать натурализованных граждан белорусского гражданства в случае совершения ими актов терроризма, экстремизма либо «причинения тяжкого вреда интересам Беларуси» (обтекаемо, не правда ли?)





Нет абсолютно никаких сомнений, что это все будет перевернуто с ног на голову, и «экстремистами» будут провозглашать не людей, которые несут угрозу национальной безопасности и нелояльных государству, а ровно наоборот: патриотов, которые выступают за возвращение законности в стране.





Василевич применяет жесткую манипуляцию, когда говорит о том, что Беларусь тем самым следует практике некоторых западных стран типа Австрии. В 2014 году Австрия действительно приняла положение о лишении гражданства воюющих за рубежом граждан, в том случае если у них есть дополнительное гражданство. Впрочем, в западных странах ведется серьезная правовая дискуссия насчет правомерности применения таких мер даже к лицам, имеющих двойное гражданство.





Появление норм про лишение гражданства на основании терроризма в ряде европейских стран связано с участием их граждан в боевых действиях в Сирии на стороне Исламского Государства. И речь обычно идет не просто о натурализованных лицах, а о тех, у кого либо есть другое подтвержденное гражданство, либо гарантии получения такового.









Белорусские «законодатели» вырывают схожие нормы некоторых стран из контекста, чтобы обосновать свой правовой беспредел. В Беларуси нет проблемы участия граждан арабского и турецкого происхождения в боевых действиях за ИГИЛ и другие группировки, но есть воюющие с мирными протестующими госорганы.





У Беларуси нет прав и полномочий требовать от какого-либо государства принимать себе людей, лишенных белорусского гражданства. Потому массовое применение такой нормы по произвольным обвинениям в «экстремизме» приведет к появлению в стране все большего количества лиц без гражданства.





Статья 19 об утрате гражданства закона «О гражданстве Республики Беларусь» неадекватна, но по другим причинам. Например, законодательство Латвии, Франции или Эстонии регламентирует утрату гражданства за действия против конституционного порядка, а законы Бельгии, Дании, Нидерландов – за серьезные преступления против страны.





И раз Василевич любит ссылаться на опыт европейских стран, то ей впору задуматься – а не бездействовала ли она как «депутат» по вопросам расследования кричащих случаев нарушения Конституции и преступлений против человечности, и что с ее гражданством в такой ситуации сделали бы госорганы Дании или Франции.