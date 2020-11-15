Множество силовиков и первые задержания на "Пушкинской"

На "Пушкинской" в Минске вдоль улицы Притицкого стоят автозаки и микроавтобусы с силовиками. Периодически люди в форме без опознавательных знаков выходят, задерживают несколько человек и снова садятся в машины. По состоянию на 12:30 силовиков едва ли не больше, чем протестующих.