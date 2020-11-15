Лукашенко о разгоне акции 9 августа: нам Бог помог

Протесты в Минске 9 августа / Reuters





— Нам Бог помог. Наши внутренние войска, ОМОН, милиция — они не были готовы к этому [протестам. — Еврорадио], у нас же этого никогда не было, — заявил Лукашенко.





По его словам, "на помощь" пришли бывшие силовики: "они как почувствовали".





— И когда увидели толпы, которые были нацелены на Дворец независимости, Дом правительства, Администрацию президента, другие административные здания, они сказали: "Ребята, применяйте спецсредства, вы не справитесь с ними". И вот эти ребята помогли нашим действующим омоновцам, милиции и так далее, — добавил Лукашенко.





Лукашенко утверждает, что протестующие "заезжали на автомобилях со спины к омоновцам и ломали, крошили" и "перебивали позвоночники", а сейчас многие "в госпиталях и инвалидами остались".