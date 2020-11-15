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Лукашенко о разгоне акции 9 августа: нам Бог помог

В интервью белорусским и зарубежным лояльным СМИ Александр Лукашенко высказался о жёстком разгоне акции в ночь после выборов. Полную версию беседы с ним вечером 14 октября показали в эфире "112 Украина".

Протесты в Минске 9 августа / Reuters

— Нам Бог помог. Наши внутренние войска, ОМОН, милиция — они не были готовы к этому [протестам. — Еврорадио], у нас же этого никогда не было, — заявил Лукашенко.

По его словам, "на помощь" пришли бывшие силовики: "они как почувствовали".

— И когда увидели толпы, которые были нацелены на Дворец независимости, Дом правительства, Администрацию президента, другие административные здания, они сказали: "Ребята, применяйте спецсредства, вы не справитесь с ними". И вот эти ребята помогли нашим действующим омоновцам, милиции и так далее, — добавил Лукашенко.

Лукашенко утверждает, что протестующие "заезжали на автомобилях со спины к омоновцам и ломали, крошили" и "перебивали позвоночники", а сейчас многие "в госпиталях и инвалидами остались".

На сегодня известно о нескольких людях, погибших с начала августа во время или после акций протеста. Так, убиты были Александр Тарайковский и Геннадий Шутов. При не до конца выясненных обстоятельствах погибли Константин Шишмаков, Никита Кривцов, Александр Вихор, Станислав Чур, Денис Кузнецов, Александр Будницкий и Артем Паруков. На этой неделе "неравнодушными гражданами" был до смерти избит житель "площади Перемен" Роман Бондаренко, передает "Еврорадио".

При этом Лукашенко уверяет, что без него Беларусь бы "порвали на куски", в качестве примера он привёл сотрудника ОНТ Дмитрия Бочкова и своего пресс-секретарь Наталью Эйсмонт. "И многих, многих. А что бы было сейчас с военными, с этими омоновцами, которые абсолютно ни в чем не виноваты", — добавил он.
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