



НАУ пишет, что с 9 августа и до 3 ноября в Беларуси задержали больше 25 800 человек за «нарушение законодательства о массовых мероприятиях и совершение иных правонарушений при их проведении». За это же время сотрудники составили больше 24 тысяч административных протоколов, пишет kyky.org





Удостовериться в МВД, что эти данные верны, не представляется возможным. Так как ведомство дает статистику ситуативно – после последнего воскресного марша, когда «Весна» только в Минске насчитала больше 1000 задержанных, в МВД вообще ничего не сказали.





Кстати, правозащитный центр «Весна» как раз говорит, что данные НАУ правдивы.





Также НАУ пишет, что со дня выборов беларусы подали в органы около 4000 заявлений о насилии со стороны сотрудников силовых структур. И как мы все точно знаем, ни одного уголовного дела о пытках, убийствах и насилие на силовиков еще не завели.