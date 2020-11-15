Воскресенье памяти в Беларуси (онлайн)

После президентских выборов акции и цепи солидарности проходят ежедневно. По понедельникам в Минске – марши пенсионеров, по четвергам – марши людей с инвалидностью, женские марши – по субботам, общие акции – по воскресеньям.

Настоящее Время будет вести прямую трансляцию протестов с 12:00:

10:00 Сегодня мобильный интернет пропал еще раньше, чем неделю назад. Ждем закрытия метро.

Светлана Тихановская уже поддержала всех, кто выйдет сегодня на марш: Мы не простим смерти Романа Бондаренко. Мы не простим смертей Дениса Кузнецова, Артема Порукова, Никиты Кривцова, Константина Шишмакова, Александра Будницкого, Станислава Чура, Геннадия Шутова, Александра Вихора и Александра Тарайковского. Мы навечно запомним их имена и будем неделя за неделей исполнять план Народного Трибунала, чтобы жизням невинных людей больше не угрожали преступники….





Это не обычный марш, это марш памяти Романа Бондаренко. Марш не только за нашу свободу, но и за наши жизни. И раз нам приходится бороться за них всем вместе, позаботьтесь о себе и соратниках – не забудьте надеть маску».





9:50. Многие кафе возле предполагаемого места сбора протестующих у метро "Пушкинская" в Минске уже с самого утра вывесили объявления, что 15 ноября они будут закрыты "по техническим причинам".





9:00. По проспекту Независимости в Минске едут водометы, автозаки и другая техника, передает интернет-портал tut.by. Рядом с дорогой стоят люди с красно-зелеными флагами. Читатель портала написал, что люди с флагами заняли площадку для высадки пассажиров.



