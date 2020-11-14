Активистку Алану Гебремариам оставили под стражей на два месяца
Активистке Алане Гебремариам выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба Координационного совета.
Алану задержали 12 ноября, когда у неё дома прошёл обыск. Сейчас она находится в СИЗО КГБ.
Напомним, Гебремариам с начала октября 2020-го является представительницей Светланы Тихановской по делам молодёжи и студентов.
"Белорусский партизан"
15:25 14/11/2020
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