МИД Украины: Убийцы Бондаренко должны быть наказаны, а те, кто их покрывает, осуждены
Украина солидарна с Европейским Союзом и осуждает убийство Романа Бондаренко в Минске.
«Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, которые повлекли за собой смерть Романа Бондаренко. Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осуждены всем демократическим миром. Искренние соболезнования родным и близким Романа», — говорится в сообщении МИД Украины.
09:44 14/11/2020
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